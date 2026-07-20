제주, 열사병 추정 80대 치료 나흘 만에 숨져

제주에서 연일 무더위가 기승을 부리는 가운데 80대 온열질환자가 치료 나흘 만에 숨지는 등 온열질환자가 잇따라 발생하고 있다.

20일 제주도에 따르면 지난 16일 낮 제주시의 한 주택에서 열사병으로 추정돼 병원으로 이송된 80대 A씨가 치료를 받던 중 이날 숨진 것으로 파악됐다.

폭염 대비 행동 요령. 제주도 제공

전날도 낮 12시 40분쯤 제주시 연동의 한 야외 공사 현장에서 작업하던 50대가 전신 근육 경련 등 열경련 증상을 보여 119구급대 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송되기도 했다.

질병관리청에 따르면 제주에서는 올해 들어 전날까지 온열질환자가 총 35명(제주시 28, 서귀포시 7) 발생했으며, 이 중 1명이 숨진 것으로 집계됐다.

특히 지난 15일에 4명, 16일에 2명, 17일에 4명, 18일에 3명 등 최근 들어 발생이 잇따르는 추세다.

현재 산지와 추자도를 제외한 제주도 전역에 폭염특보가 발효 중이다.

제주시 서부·북부·동부·중산간(해발 200∼600ｍ)과 서귀포시 동부·중산간에는 폭염경보, 서귀포시 서부·남부에는 폭염주의보가 내려져 있다.

이날 오후 5시 기준 지점별 최고기온은 구좌 36도, 제주 35.9도, 김녕 34.4도, 외도 34.1도, 오등 33.8도, 애월 33도까지 올랐다.

또 최고 체감온도는 구좌 36.1도, 제주 34.6도, 김녕 34.5도, 외도 34.2도, 성산수산 34도, 한림 34도, 제주남원 33.9도, 애월 33.8도를 기록하는 등 곳곳에서 무더위가 기승을 부렸다.

산지를 제외한 도 전역에 폭염특보가 내려지자 제주도는 전날 오전 11시 10분을 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령해 온열질환과 1차산업 피해를 막기 위한 대응에 나섰다.

밤에도 더위는 좀처럼 식지 않고 있다.

제주시 서부·북부·동부·중산간과 서귀포시 남부·동부에는 열대야주의보가 내려져 있으며 이날 오후 6시를 기해 서귀포시 서부로 열대야주의보가 확대된다.

지점별 올해 열대야 일수는 제주와 서귀포 각 13일, 성산과 고산은 각 9일에 달한다.

기상청은 폭염경보 지역은 최고체감온도가 35도 이상, 폭염주의보 지역은 최고체감온도가 33도 이상으로 올라 매우 무덥겠으며, 밤에는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다고 설명했다.

제주도는 야외 작업자와 홀로 사는 노인 등 취약계층을 대상으로 생활지원사와 지역자율방재단 등과 협업해 안부와 방문 확인을 강화한다.

건설현장 야외 근로자의 안전관리와 제도적 지원을 위해 일용근로자 기후보험을 올해부터 적용한다. 오후 근무가 시작되는 오후 1시 이전에 폭염경보가 내려 작업이 중단되면, 일하지 못한 시간만큼의 소득을 보전해 주는 지수형 보험이다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “폭염으로 온열질환 위험이 커지고 있다”며 “건설현장 등 야외근로자와 취약계층의 건강을 지킬 수 있도록 현장 대응을 계속 강화하겠다”고 말했다.

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