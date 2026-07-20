KTL, ‘산업 AI 국제인증’으로 제조기업 인공지능 전환 경쟁력 키운다

한국산업기술시험원(KTL)이 정부의 ‘제조 인공지능 전환(M.AX) 전문기업’ 선정을 준비하는 국내 제조기업들을 대상으로 산업 인공지능(AI) 국제인증을 통한 경쟁력 강화 지원에 본격 나선다.

20일 KTL에 따르면 'M.AX 전문기업 선정'은 산업통상부가 제조업의 AI 전환을 선도할 역량 있는 기업을 발굴하고 육성하기 위해 추진하는 사업이다.

산업 AI 국제인증 시험인증 기관 현황. KTL 제공

전문기업으로 지정되면 △정부 지원 사업 참여 우대 △홍보 및 판로 지원 △금융지원 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

선정 과정에서는 기업의 AI 기술 보유 여부뿐만 아니라 제조 현장 적용 수준, 데이터 관리체계, 전문인력과 조직, AI 활용 실적 및 사업화 역량 등을 종합적으로 평가하게 된다.

이에 KTL은 제조기업들이 M.AX 전문기업 신청자격 요건을 갖추고 자사의 AI 활용 역량을 객관적으로 점검할 수 있도록 산업 AI 국제인증 제도를 활용해 지원할 방침이다.

산업 AI 국제인증은 ‘산업 AI 국제인증포럼’을 중심으로 민간이 주도하는 임의인증 제도다.

국내외 기업이 개발한 AI 제품과 서비스, 데이터, 조직의 기술력 및 신뢰성을 국제표준 기준으로 검증한다.

특히 AI 모델의 단순 성능 평가를 넘어 데이터 품질, 운영 절차, 관리체계 등 산업 현장에서 AI를 안전하고 안정적으로 활용하기 위한 핵심 요소들을 종합적으로 심사하는 것이 특징이다.

무엇보다 이 인증을 획득한 기업은 M.AX 전문기업 선정에 필요한 신청자격 요건 중 하나를 충족할 수 있어 전문기업 지정을 준비하는 제조기업들에게 실질적인 준비 수단이 될 것으로 기대된다.

현재 이 인증 체계는 KTL을 포함한 8개 시험기관과 KTL, 스위스 CertX 등 2개 인증기관이 협력해 운영하고 있다.

송태승 KTL 디지털산업본부장은 “산업 AI 국제인증은 제조기업의 AI 시스템과 운영체계를 국제표준 기준으로 철저히 검증함으로써 M.AX 전문기업 선정을 준비하는 기업들의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것”이라고 설명했다.

이어 “앞으로 AI 활용 수준을 진단하고 구체적인 개선 방향을 제시하는 단계까지 지원 범위를 지속적으로 확대하겠다”고 강조했다.

KTL은 산업통상부의 ‘산업 디지털전환 적합성 인증체계 기반구축 사업’의 일환으로 본 인증 제도를 운영하고 있다.

정부와 민간의 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 제조기업의 AI 신뢰성 확보와 국제표준 기반의 시험·인증 체계 구축을 선도하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지