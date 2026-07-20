이재명 대통령은 20일 신임 기획예산처 차관에 조용범(사진) 기획처 예산실장을 임명했다.



제주 출신인 조 신임 차관은 기획재정부(현 재정경제부·기획처)에서 예산총괄과장과 대변인, 예산총괄심의관 등 예산·재정 분야 핵심 보직을 두루 거친 인물이다.



강유정 청와대 수석대변인은 “(조 차관은) 예산·재정 분야 최고 전문가”라며 “특히 올해 상반기 중동전쟁 위기 극복 추가경정예산을 최단기간 내 통과시키고, 재정집행 목표를 초과 달성하는 등 민생 안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다”고 전했다.



조 차관은 앞으로 중장기 국가발전전략 수립과 미래 대응 투자 확대 과정에서 핵심 역할을 할 것으로 보인다. 강 수석대변인은 “조 차관은 예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가발전전략을 수립하고, 인공지능(AI) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 기획처 차관직은 전임 임기근 차관이 국무조정실장으로 승진하면서 공석이 됐던 자리다.

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