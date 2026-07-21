中 ‘키미 K3’ 쇼크… 배경훈 “독자 AI 중요성 강해져”

“프런티어급(최상위) 인공지능(AI) 모델을 핵무기처럼 국가가 컨트롤하려는 경향이 강해질 겁니다.”

배경훈(사진) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 최근 중국 AI 스타트업 문샷AI가 미국 최상위 AI 모델에 버금가는 ‘키미 K3’를 공개한 것과 관련해 우리나라의 독자적인 AI 역량 필요성을 거듭 강조했다. 중국도 미국처럼 일정 수준 이상의 AI 모델을 확보하면 기존의 오픈웨이트(가중치 개방형)를 폐쇄형으로 전환할 수 있기 때문이다.



배 부총리는 20일 취임 1주년을 맞아 세종시 과기정통부 청사에서 열린 기자간담회에서 “중국에서 적은 비용으로 프런티어 모델에 도전한 결과물을 확인할 수 있었다”며 “우리도 세계 최고 수준의 AI 경쟁력을 갖기 위해 프런티어 모델에 도전해야 한다”고 말했다.



키미 K3는 출시 직후 각종 평가에서 최상위 모델인 앤트로픽 ‘미토스 페이블5’ 등과 맞먹는 성능을 보이며 ‘제2 딥시크 쇼크’로 주목받고 있다. 중국 기업들이 가성비 모델을 넘어 제한된 연산 자원만으로도 최상위 모델을 개발하면서 AI 산업 지형이 뒤바뀔 수 있다는 관측도 나온다.



독자 AI 역량을 높이기 위해 정부는 AI 전략을 투트랙으로 전환한다. 기존엔 공공 서비스, 산업 AI 전환(AX)을 위한 모델 확보에 초점을 뒀다면 앞으로는 프런티어 모델 도전도 병행하겠다는 구상이다.



배 부총리는 “이런 (고성능) 모델을 만들기 위해 엔비디아 최신 그래픽처리장치(GPU) 베라 루빈 1만장이 필요하다”고 했다. 구매 비용만 3조5000억원 수준이고, 플랫폼과 클러스터 구축 비용 등을 합하면 비용은 더 늘 전망이다.



연내 AI 챗봇 서비스 ‘모두의 AI’를 계기로 AI 서비스 강화에도 나선다. 이제는 모델 성능을 넘어 이용자가 체감하고, 산업에서 실제로 쓰일 만한 AI 서비스 경쟁력을 갖춰야 한다는 게 배 부총리 설명이다. AI 서비스는 글로벌 협력 전략과도 맞물려 있다. 배 부총리는 “유럽연합(EU), 중동, 아세안(ASEAN·동남아국가연합)의 많은 국가가 미·중에 종속되지 않은 AI를 자체적으로 만들기를 희망한다”며 “한국을 파트너로 보고 연대를 기대하는 국가들이 꽤 있다”고 했다.



이에 정부는 K-AI를 중심으로 협력국들과 AI 연합체를 만들고 모델, 서비스, AI 반도체, 플랫폼을 묶은 AI 풀스택을 제공하는 방안을 논의하는 중이다. 다만 이를 본격화하기에 우리 AI 역량이 부족한 부분이 있는 만큼 우선 경쟁력 확보에 집중한다는 방침이다.

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