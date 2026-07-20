글로벌 반도체 급락 영향…코스피, 4.46% 하락 마감 [경제 레이더]

국내 증시가 연휴 사이 불거진 반도체 업황 둔화 우려와 중동의 지정학적 리스크에 또다시 출렁였다. 시장에서는 코스피 지수에 주요 악재가 선반영된 만큼 6000∼6500선이 하방 지지선이 될 것이라는 전망이 나온다.



한국거래소에 따르면 코스피는 20일 전 거래일 대비 304.33포인트(4.46%) 내린 6516.27에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 177.02포인트(2.60%) 내린 6643.58로 출발한 뒤 한때 6800선을 회복하기도 했지만 이후 낙폭을 키웠다. 코스닥 지수도 전장보다 42.20포인트(5.33%) 내린 749.64에 장을 마감했고, 양 시장에서 매도 사이드카도 발동했다.

20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 304.33포인트(p)(4.46%) 하락한 6516.27로 거래를 마쳤다. 뉴스1

이날 국내 주식 시장은 글로벌 악재를 안고 출발했다. 제헌절인 17일 국내 증시가 휴장한 사이 미국 필라델피아 반도체 지수는 현지시간 16일과 17일 이틀에 걸쳐 5.85% 하락했다. 대만 TSMC와 일본 키옥시아도 17일 하루 사이 7.29%와 16.10%씩 밀렸다.



전문가들은 다만 코스피가 6000선 아래로 내려가지는 않을 것으로 보고 있다. 김병연 NH투자증권 연구원은 이날 반도체 피크아웃(정점 통과) 우려와 중국 인공지능(AI) 스타트업 문샷AI의 초저가 AI모델 ‘키미 K3’ 공개 등이 중첩돼 최근 약세를 촉발했다며 “현 상황에서는 선행 주가순자산비율(PBR) 1.3배에서 1.4배가 적정한 ‘록보텀’(하단)이며, 코스피 지수로 치환하면 6000에 해당한다”고 설명했다. 앞서 골드만삭스도 코스피 6800선을 1차 지지선으로 제시한 뒤 6500과 6000∼6100을 단계별 하단으로 꼽았다.



한지영 키움증권 연구원은 “이번주 시작되는 알파벳 등 주요 빅테크(거대기술기업) 실적 발표가 반도체주의 저평가 국면 탈출을 가름할 분기점이 될 것”이라고 진단했다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “(반도체 산업) 이익 증가율이 정점을 지났더라도, 이익을 지킬 수 있다는 것이 확인될 때 리레이팅(재평가)으로 전환될 것”이라고 전망했다.

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