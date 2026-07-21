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세금으로 메워야 할 ‘적자성 채무’ 올 첫 1000조 돌파

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세종=이희경 기자 hjhk38@segye.com

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‘질 나쁜’ 채무 갈수록 눈덩이

5년 만에 400조 넘게 불어나
올해에만 99.4조 증가 예정돼
정부, 미래대응기금 신설 예고
채무 관리방안 뒷전으로 밀려

올해 말 적자성 채무(1차 추가경정예산 기준)가 1000조원을 돌파하는 것으로 나타났다. 2021년만 해도 597조여원에 머물던 적자성 채무가 5년 만에 400조원 넘게 급증하는 것이다. 적자성 채무는 상환 시점에 국민 세금으로 메워야 해 대응자산이 있는 금융성 채무 대비 ‘질 나쁜’ 채무로 분류된다.

 

20일 국회예산정책처가 최근 발표한 ‘2025회계연도 총괄 분석’ 보고서를 보면 정부는 지난 4월 확정된 1차 추경 기준 올해 말 적자성 채무를 1025조2000억원으로 계획했다. 이는 지난해 결산(925조7000억원) 대비 99조4000억원 증가하는 것이다. 이로써 적자성 채무는 올해 처음으로 1000조원을 넘게 됐다. 반면 금융성 채무는 8조9000억원 늘 것으로 예정됐다. 지난해 결산 대비 국가채무 증가폭(108조3000억원) 중 91.9%가 적자성 채무라는 뜻이다. 외환·융자금 등 대응자산이 있는 금융성 채무와 달리 적자성 채무는 상환 시 조세 등으로 재원을 마련해야 하고, 이자지출을 늘려 재정 운용의 경직성을 심화시킨다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 원화를 정리하고 있다. 뉴시스
서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 원화를 정리하고 있다. 뉴시스

연도별로 보면 적자성 채무(결산기준)는 2021년 597조5000억원에서 2025년 925조7000억원으로 연평균 11.6% 증가했다. 반면 같은 기간 금융성 채무는 373조2000억원에서 378조8000억원으로 0.4% 늘었다. 증가율 기준 적자성 채무가 쌓이는 속도가 금융성 채무 대비 약 31배 빠른 것이다.

 

문제는 정부가 적자성 채무 관리방안을 제대로 제시하지 않고 있다는 점이다. 지난해 8월 정부가 발표한 ‘2025∼2029년 국가재정운용계획’과 올해 1차 추경안과 함께 제출된 ‘재정총량 관리방안’에는 ‘재정·경제 선순환을 통한 재정의 지속가능성 확보’ 등 추상적 원칙만 제시됐다.

 

특히 최근 정부가 미래대응기금 신설을 예고한 가운데 채무 관리방안은 뒷전으로 밀리는 분위기다. 미래대응기금은 중기재정운용계획상 각 해당 연도의 세입전망을 초과하는 ‘추가세수’로 조성될 것으로 전망되는데, 주요 용처는 △청년세대 △성장동력 △지방 △인재 등 4대 분야가 제시됐다.

 

한국재정학회장을 맡고 있는 김우철 서울시립대 교수(세무학)는 “반도체 호황으로 명목 성장률이 일시적으로 크게 높아져서 부채 비율이 하향될 수 있을지 몰라도 적자의 절대 규모도 결코 얕잡아봐선 안 된다”고 지적했다. 그러면서 “일시적일 수 있는 반도체 부분 세수 증가를 항구적인 것으로 간주해 107조여원 적자(1차 추경 관리재정수지)를 그대로 끌고 가는 건 옳지 않다”며 “추가세수를 적자 관리에 쓰는 게 바람직하다”고 말했다.


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