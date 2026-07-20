바쁜 아침엔 과채주스 한 잔…채소·과일 섭취 늘고 우울감도 줄었다

하루 한 잔의 100% 채소·과일 주스나 스무디를 식단에 포함하면 채소ㆍ과일 섭취를 늘릴 뿐 아니라 우울감 개선에도 도움이 됐으며, 혈당이나 대사 건강에는 부정적인 영향이 나타나지 않았다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

100% 채소·과일 주스나 스무디를 식단에 함께 포함하면 채소·과일 섭취량을 효과적으로 늘리고 우울감 개선에도 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

혈당 등 대사 건강지표에는 부정적인 변화가 나타나지 않아 채소·과일 섭취를 늘리는 현실적인 대안이 될 수 있다는 분석이다.

영국 뉴캐슬대학교 영양학·노화학 전임강사인 올리버 M. 섀넌 박사팀은 채소·과일 주스를 포함한 식단이 건강지표에 부정적인 변화 없이 채소·과일 섭취를 높이는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.

연구진은 평소 하루 채소·과일 섭취량이 2회 이하인 건강한 성인 42명을 대상으로 4주간 임상시험을 실시했다.

참가자는 ▲대조 그룹 ▲채소·과일만 충분히 섭취하는 그룹 ▲채소·과일과 함께 하루 한 잔의 100% 채소·과일 주스 또는 스무디를 함께 마시는 그룹으로 무작위 배정됐다. 모든 참가자에게는 채소·과일 구매 비용 일부를 지원했고, 실천 방법을 담은 교육 자료도 제공했다.

연구 결과 채소·과일 주스나 스무디를 함께 섭취한 그룹의 채소·과일 섭취량은 평균 6.6회로 증가한 반면, 대조군은 2.45회 수준에 머물렀다.

채소·과일만 충분히 섭취한 그룹도 섭취량 증가 효과를 보였다.

채소·과일 주스·스무디를 함께 섭취한 그룹은 대조 그룹보다 우울감 평가 점수가 눈에 띄게 낮아졌으며, 혈액검사를 통한 대사 건강지표에서도 부정적인 변화는 확인되지 않았다.

연구진은 “많은 사람이 채소와 과일을 충분히 먹어야 한다는 사실은 알지만 시간과 비용, 준비의 번거로움 때문에 실천하지 못하는 경우가 많다”며 “100% 채소·과일 주스는 이런 장벽을 낮춰 권장량을 보다 쉽게 채울 수 있는 현실적인 방법이 될 수 있다”고 설명했다.

다만 우울감 개선 효과는 더 큰 규모의 연구를 통해 추가 검증이 필요하다고 덧붙였다.

세계적으로 채소·과일 섭취 부족은 여전히 중요한 공중보건 문제다. 세계보건기구(WHO)는 성인이 하루 400g 이상의 채소·과일을 섭취하도록 권고하고 있지만, 실제 권장량을 충족하는 사람은 많지 않다.

연구팀은 이번 연구가 “‘완벽한 식단’보다 ‘실천 가능한 식습관’이 건강 증진에 더 중요할 수 있음을 보여준 사례”라고 평가했다.

출근·등교 등으로 바쁜 아침에는 채소와 과일을 충분히 준비하기 어려운 사람이 많다. 이럴 때 다양한 영양소를 함유한 채소와 과일을 생활 속에서 꾸준히 섭취하는 습관을 만드는 것이 중요하다.

이 연구 결과는 ‘영국영양학회지’(British Journal of Nutrition) 최근호에 실렸다.

배윤정 국립한국교통대 식품영양학과 교수는 “아침을 거르는 습관은 하루에 필요한 다양한 영양소를 충분히 섭취하기 어렵게 하고, 장기적으로는 만성질환 예방과 건강 관리에 바람직하지 않다”고 지적했다.

그러면서 “아침에는 다양한 채소와 과일을 충분히 섭취하는 것이 가장 바람직하지만, 시간적 여유가 부족하면 당근·사과·견과류 등 포만감을 줄 수 있고 여러 종류의 채소와 과일을 혼합한 100% 착즙 주스를 적절히 활용하는 것도 식물성 영양소를 더욱 쉽고 균형 있게 보충하는 현실적인 방법이 될 수 있다”고 조언했다.

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