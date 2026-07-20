월드컵 결승도 ‘트럼프 쇼’였나…시상식 행보에 현지 언론도 일제히 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에서 또다시 논란의 중심에 섰다. 외신들은 개최국 정상의 경기 관람 자체는 이례적인 일이 아니지만, 스포츠보다 정치인이 더 주목받는 상황은 월드컵이 추구하는 가치와 거리가 있다고 평가했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 미국 뉴저지에서 열린 스페인과 아르헨티나의 월드컵 결승전을 관람한 뒤 잔니 인판티노 FIFA 회장과 함께 시상식에 참석했다. 그는 선수들에게 메달을 걸어주고 우승 트로피를 스페인 주장 로드리에게 전달했다.

논란은 그 이후 벌어졌다. 일반적으로 시상자는 트로피를 전달한 뒤 단상을 내려와 우승팀의 세리머니를 지켜보지만, 트럼프 대통령은 선수들 곁에 계속 머물며 우승 사진 촬영까지 함께했다. 결국 인판티노 회장이 직접 그를 무대 아래로 안내하는 장면도 중계 화면에 포착됐다.

2026 북중미 월드컵 결승전에서 우승한 스페인 축구대표팀이 우승 세리머니를 하는 가운데, 트로피 수여자인 도널드 트럼프 미국 대통령이 퇴장하지 않고 서 있는 모습. 연합뉴스

미국 USA투데이는 “트럼프가 월드컵의 스포트라이트를 빼앗고 있다”며 “우승팀이 누려야 할 순간까지 자신의 것으로 만들려 했다”고 비판했다. 이어 “그는 실제보다 더 많은 관심과 전문성을 가장하며 받을 자격이 없는 공까지 자신의 것으로 돌리려 한다”고 지적했다. 영국 가디언도 트럼프 대통령이 시상식의 흐름을 끊고 우승 세리머니를 방해했다고 평가했다.

아울러 미국 국가를 결승전 킥오프 전에 가장 먼저 연주한 연출에도 비판이 나왔다. 경기 내내 전광판에 트럼프 대통령의 모습이 비치자 경기장에서 야유가 터져 나왔고, 백악관 풀기자단에 따르면 트럼프 대통령이 등장한 직후 경기장 소음은 78데시벨에서 84데시벨까지 높아졌다.

USA투데이는 결승전을 앞두고 “트럼프가 또 끼어들어 월드컵 결승의 빛을 흐린다”며 “이번 대회가 남긴 아름다운 순간보다 마지막에는 트럼프가 스포트라이트를 가져가는 장면이 기억될 수 있다”고 우려했다. 대규모 경호로 입장 절차가 길어지고 관중과 취재진이 불편을 겪은 점도 문제로 지적했다.

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