한혜진 “지구상에서 내가 만든 닭가슴살 셰이크가 제일 맛있어”

모델 한혜진이 맛있는 닭가슴살 셰이크 제조에 자신감을 드러내며 레시피를 공개했다.

19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 방송인 풍자와 코미디언 엄지윤이 한혜진과 함께 식단 관리와 다이어트에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

모델 한혜진이 맛있는 닭가슴살 셰이크 제조에 자신감을 드러내며 레시피를 공개했다. SBS Entertainment

이날 한혜진은 두 사람을 위해 닭가슴살 셰이크를 준비했다. 풍자와 엄지윤은 한혜진이 준비한 셰이크를 먹고 예상과는 다른 반응을 보였다. 셰이크를 쭉쭉 들이켜는 한혜진에 반면 풍자는 “생밀가루를 먹는 느낌이다”며 “뭔가 빡빡하다”고 독특한 식감을 표현했다.

그러자 한혜진은 “이 정도 농도면 하나도 안 빡빡한 거다”고 반박했다. 또 엄지윤에게 “왜 이렇게 조금 먹냐”며 “아까 배고프다고 하지 않았나”고 물었지만, 엄지윤은 “아까 밥을 먹고 왔다”, “그 시간만 되면 배가 안 고파진다”고 핑계를 댔다.

맛을 살펴보던 풍자는 음료의 재료를 추측하며 “냄새나게 고소하다”고 덧붙였고, 한혜진은 “단백질 셰이크라 그런다”고 설명했다. 이에 풍자는 “닭가슴살 갈았냐”고 추측하자 엄지윤은 구토를 하는 시늉을 보이며 충격을 드러냈다.

한혜진은 자신이 오랫동안 연구해 온 레시피라며 자신감을 드러냈다. 그는 “내가 20년 동안 닭가슴살 셰이크를 먹었는데 지구상에서 내가 제일 맛있는 닭가슴살 셰이크를 만든다고 자부한다”고 전했다.

방송에서 공개된 레시피에는 닭가슴살을 기본으로 무지방 아몬드 밀크, 검은콩, 단백질 파우더, 시나몬 가루, 단호박, 알룰로스를 함께 넣어 갈아 만드는 방식이 소개됐다.

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