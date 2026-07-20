중동 리스크·SK하이닉스 효과 팽팽…환율, 장중 1,478.4원

중동 리스크가 고조됐으나 SK하이닉스[000660]를 포함한 수출업체의 달러 매도 물량이 풀리면서 20일 원/달러 환율은 전 거래일 같은 시각 기준가 수준을 유지했다.



이날 서울 외환시장에서 환율은 오후 3시 30분 기준 1,478.4원으로, 전 거래일보다 0.1원 내렸다.

20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 304.33포인트(4.46%) 내린 6516.27 마감했다. 코스닥 지수도 전 거래일 대비 5.33% 하락한 749.64에 거래를 마쳤다. 원·달러 환율은 전 거래일 종가보다 0.1원 내린 1,478.4원에 주간 거래를 종료했다. 연합뉴스

환율은 이날 1,490.0원에 거래를 시작했으나 상승 폭을 좁혀가더니 1,470원대 후반에서 횡보했다.



이날 환율은 수급과 시장 심리가 팽팽히 맞서면서 큰 움직임을 보이지 못한 것으로 보인다.



SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장으로 조달한 자금 265억달러(약 40조원)는 순차적으로 환전되고 있다.



환율 고점 인식에 따라 수출업체들이 네고(달러화 매도) 물량을 내놓는 데다가 중공업체 역시 환 헤지 형태로 달러를 매도하고 있는 점도 환율 하락을 거들었다.



국내 유가증권시장에서 외국인 투자자들은 5천161억원 순매수했다.



반면 시장 심리상으론 원화 약세 요인이 컸다.



주말 새 미국과 이란이 공방을 주고받으면서 사상자가 발생했다. 전면전 재개가 임박했다는 관측이 나오며 중동발 리스크가 재차 불거진 상태다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.752로, 0.01 내렸다.



원/엔 재정환율은 오후 3시 30분 기준 910.37원으로 2.52원 하락했다.



엔/달러 환율은 전 거래일보다 162.373엔으로, 0.02엔 내렸다.

<연합>

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