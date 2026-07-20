박명수 "잠 안 오고 우울감에 정신과 가…사람 많더라"

코미디언 박명수가 우울하고 잠이 안 와 정신건강의학과 상담을 받은 적이 있다고 했다.

박명수는 20일 방송한 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 정신건강의학과 전문의와 대화하며 상담 받은 경험을 이야기했다.

박명수는 "저도 가끔 우울하고 잠이 안 올 때 병원에 가서 상담한다"고 말했다.

이어 "처음에 갈 때 불안했다. '들어가면 이상하게 보지 않을까'라고 생각하며 문을 확 열었더니 15명이 쭉 있더라"고 했다.

박명수는 "'이렇게 사람이 많아'라고 생각했다. 정신건강의학과에 사람 많은 거 처음 봤다. 쫙 줄 서 있더라. 숨길 일이 아니라고 생각했다"고 말했다.

또 "머리에 감기가 걸렸다고 생각하는 게 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

박명수는 또 인공지능(AI)을 활용해 고민 상담을 하는 사람이 늘어나는 것에 대해서도 얘기했다.

그는 "저도 여러 가지 법률이나 세무적인 문제를 AI한테 물어본다. 현재 걱정하는 것에 대해 AI에 상담 하는 분도 있더라"고 말했다.

전문의는 "처음에 나왔을 때는 걱정을 많이 했다. 실제로 처음에 나오고 나서 AI 상담을 한 뒤 결과를 갖고 병원에 오는 분들이 있었다. 일자리 뺏길 수 있다고 생각했는데 시간이 지나고 나니까 (AI를) 보조로 쓸 수 있고, 본 진료는 와서 해야 하는구나 느꼈다"고 했다.

<뉴시스>

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