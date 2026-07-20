'하시4' 김지영, 딸 낳았다 "곱슬머리 귀여워"

채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널4' 출신 김지영이 첫딸을 출산했다.

김지영은 20일 자신의 소셜미디어에 신생아 사진을 올리고 "곱슬머리가 너무 귀엽다. 오전에 포비 잘 낳았어요. 정말 모두의 응원 덕분이에요. 그럼 저는 일단 도치맘이 되러 총총"이라고 밝혔다. 포비는 김지영이 임신 기간 사용한 태명이다.

채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널4' 출신 김지영이 첫딸을 출산했다. 인스타그램 캡처

김지영은 출산에 앞서 병원에 입원한 모습도 공개했다. 그는 "영상 올리고 거의 바로 입원했다. 열 달을 기다린 손님맞이 잘하고 오겠다"고 말했다.

지난 19일에는 유튜브 채널을 통해 출산과 육아에 집중하기 위해 약 두 달간 활동을 쉬겠다고 알렸다.

김지영은 "포비와 함께하며 적응하는 시간을 가져보려고 한다"며 "포비와 온전히 교감하고 집중하는 시간을 가져보고 싶다"고 했다.

김지영은 2023년 방송된 '하트시그널4'에 출연해 이름을 알렸다. 지난 2월 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 겸 대표 윤수영과 결혼했다.

<뉴시스>

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