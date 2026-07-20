박은빈, ‘오싹한 연애’ 천여리 서사에 몰입 더했다

배우 박은빈이 tvN 토일드라마 ‘오싹한 연애’에서 새로운 캐릭터를 선보이며 극의 중심축 역할을 해냈다.

배우 박은빈이 tvN 토일드라마 ‘오싹한 연애’에서 새로운 캐릭터를 선보이며 극의 중심축 역할을 해냈다. tvN ‘오싹한 연애’ 캡처

최근 첫 방송된 ‘오싹한 연애’는 귀신을 볼 수 있는 재벌가 상속녀와 귀신을 가장 두려워하는 검사의 만남을 그린 오컬트 로맨스 작품이다. 극 중 박은빈은 레이나 호텔 대표이자 남다른 비밀을 간직한 천여리를 연기하며 초반 전개를 이끌었다.

지난 1~2회에서는 천여리와 검사 마강욱(양세종 분)의 첫 인연이 형성되는 과정을 담았다. 낮에는 호텔을 경영하지만 밤에는 귀신들의 한을 풀어주는 또 다른 삶을 살아가는 천여리는 한 사건 현장에서 마강욱과 처음 마주한다. 이후 예상치 못한 만남이 계속 이어지면서 두 사람의 특별한 인연이 시작됐다.

천여리의 숨겨진 사연도 함께 공개됐다. 자신의 손이 닿은 사람은 귀신을 보게 된다는 사실을 알고 있는 그는 주변 사람들에게 피해를 주지 않기 위해 스스로 거리를 두며 살아간다. 겉으로는 냉정하고 쉽게 다가가기 어려운 인물처럼 보이지만, 내면에는 타인을 먼저 생각하는 따뜻한 마음을 품고 있는 캐릭터로 설정됐다.

여기에 과거 약혼식 당일 발생한 사건으로 인해 깊은 상처를 안고 살아왔다는 사실까지 밝혀지며 천여리가 지닌 아픔과 외로움이 극의 감정선을 더욱 짙게 만들었다.

박은빈은 이러한 인물의 다양한 면모를 안정적으로 표현하며 캐릭터의 설득력을 높였다. 외로운 삶 속에서도 타인을 향한 배려를 잃지 않는 모습과 자신의 운명을 담담하게 받아들이는 태도, 상황에 따라 드러나는 강단 있는 면모까지 자연스럽게 연결하며 천여리의 복합적인 감정을 섬세하게 그려냈다.

절제된 방식 또한 감정 표현의 완성도를 더했다. 쉽게 속마음을 드러내지 않는 눈빛과 세밀한 몸짓을 통해 인물의 심리를 표현했고, 다른 사람과의 접촉을 피하기 위해 항상 장갑을 착용하는 설정도 자연스럽게 녹여내며 캐릭터의 특징을 효과적으로 살렸다.

그동안 작품마다 서로 다른 개성과 매력을 지닌 캐릭터를 소화한 박은빈은 이번 작품에서도 새로운 변신을 이어가고 있다. 오컬트와 로맨틱 코미디가 결합된 장르 속에서도 자신만의 연기 스타일을 바탕으로 인물의 감정과 서사를 차곡차곡 쌓아가며 시청자들의 몰입을 이끌었다.

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