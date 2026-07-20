“수천 마리 반딧불 무료로 보러 오세요” 에버랜드, ‘한여름밤의 반딧불이 축제’ 24일 개막

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 여름방학을 맞아 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’를 24일부터 다음달 30일까지 개최한다고 20일 밝혔다.

에버랜드는 올여름 더 많은 방문객들에게 반딧불이 체험 기회를 선사하기 위해 체험장을 전면 무료로 개방하고, 체험장 일대를 별빛 캠핑장 테마로 연출하는 등 체험과 테마가 모두 업그레이드된 참여형 축제 형태로 확대 운영한다.

에버랜드의 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’. 에버랜드 제공

뿌빠타운부터 로스트밸리 교육장까지 반딧불이 체험장 일대에는 다양한 포토존과 조명 등이 새롭게 들어서고, 반딧불이 암수 구별법 등 생태 특징을 관찰할 수 있는 자연학습 공간이 마련돼 누구나 자유롭게 체험할 수 있다.

캠핑 의자, 모닥불 조형물 등 캠핑장 분위기로 꾸며진 실내 체험장에 입장하면 먼저 교육 영상과 주키퍼 스토리텔링을 통해 알부터 애벌레, 번데기, 성충 순서로 이어지는 반딧불이 한살이 과정과 불빛을 내는 이유 등에 대해 배워볼 수 있다

에버랜드 관계자는 “여름 캠핑 휴가를 떠나온 듯한 낭만적인 분위기에서 반딧불이를 직접 관찰하며 온가족이 함께 자연보호의 중요성에 대해 생각해보고 힐링할 수 있는 시간이 되시길 바란다”고 말했다.

반딧불이 체험은 로스트밸리 교육장에서 매일 오후 5시부터 9시까지 회당 약 15분간 진행되며, 에버랜드 방문객이라면 현장 선착순 줄서기를 통해 누구나 무료로 체험할 수 있다.

한편 에버랜드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 24일부터 다음달 중순까지 매주 금요일과 토요일에 야간 개장을 밤 11시까지 확대 운영한다. 광복절 연휴가 있는 8월 14일부터 16일까지는 금토일 사흘 연속 밤 11시까지 개장한다.

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