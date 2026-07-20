'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?

제헌절 연휴 사이 미국과 일본, 대만 등 주요국 반도체주가 급락한 가운데 코스피가 20일 4%대의 낙폭을 기록하며 다시 출렁이는 모습을 보였다.

한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 이날 코스피는 전장보다 4.46% 내린 6,516.27로 장을 마감했다.

코스피 지수가 급락 출발한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다.

전 거래일인 지난 16일 6.37% 하락한 데 이어 2거래일 연속으로 급락을 이어간 것이다.

2.60% 내린 6,643.58로 출발한 지수는 일시적으로 5.10% 내린 6,472.80까지 밀리는 모습을 보였다.

한때 외국인 매수세 유입에 힘입어 상승 전환을 시도하기도 했으나, 결국은 상승분을 반납한 뒤 6,500대에서 등락을 반복하는 흐름이 나타났다.

이날 유가증권시장에서는 개인과 외국인이 3천510억원과 5천236억원을 순매수했다. 기관은 9천218억원을 순매도했다.

기관 중에선 금융투자 순매도가 4천892억원으로 두드러졌고, 연기금은 744억원 매수 우위를 기록했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4.31%와 4.23% 내린 24만4천원과 176만6천원에 마감했다.

제헌절 대체공휴일로 지난 17일 국내 증시가 휴장한 사이 글로벌 주식시장에선 반도체주가 일제히 급락하는 양상이 나타났다.

필라델피아 반도체 지수는 현지시간 16일과 17일 이틀에 걸쳐 5.85% 하락했고, 장 중 저점 기준 낙폭은 9.71%에 이르렀다. 대만 TSMC와 일본 키옥시아도 17일 하루 사이 7.29%와 16.10%씩 밀렸다.

그 영향으로 코스피도 연휴에서 복귀하자마자 급락을 피하지 못했으나, 여타 국가에 비해선 상대적으로 낙폭이 크지 않은 편이었다.

시장에선 지난주 마지막 거래일인 16일 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 각각 8.77%와 12.54% 내리면서 선제적으로 조정을 받은 측면이 있다는 점, 이미 역사적 저점 수준으로 밸류에이션이 추락해 바닥을 쳤다는 진단이 나오는 상황 등이 복합적으로 작용해 하단을 강하게 지지했을 것이란 관측이 나온다.

코스피 지수가 급락 출발한 20일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다.

실제 이날 유가증권시장에선 장중 6,500선에 근접할 때마다 곧장 매수세가 유입되며 낙폭을 제한하는 모습이 여러차례 보였다.

앞서 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 지난 14일 6,800선을 코스피의 1차 기술적 지지선으로 제시하면서, 여기서 밀리면 6,500선, 6,100∼6,000선 등으로 단계적 지지선을 제시한 바 있다.

김병연 NH투자증권 연구원은 이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 기자간담회에서 "반도체 업종이 고점을 통과했다는 이른바 피크아웃(Peak out)에 대한 논의는 아직 이르다"면서 "현 상황에서는 선행 주가순자산비율(PBR) 1.3배에서 1.4배 정도가 적정한 '록바텀'(하단)이며 이는 코스피 지수로 치환하면 6,000 포인트"라고 말했다.

당장 오는 23일로 예정된 알파벳 실적발표를 시작으로 미국 빅테크 실적 시즌이 본격화하면서 인공지능(AI) 인프라 투자 축소 우려가 잦아들 것이란 기대도 투자심리에 긍정적 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주부터 시작하는 AI 업체들의 실적 시즌은 AI 수요의 지속성과 반도체주의 디레버리징 및 디레이팅 국면 탈출 여부를 동시에 점검하는 분기점이 될 것으로 판단된다"고 말했다.

그는 알파벳의 경우 2026∼2027년 설비투자(CAPEX) 가이던스 변화, 클라우드 중심 본업 수익성 개선 여부가 주목되며, 24일 인텔 실적발표에선 서버 중앙처리장치(CPU) 출하량 회복 여부 등이 관전 포인트가 될 것이라고 내다봤다.

삼성전자와 SK하이닉스의 호남 팹 건설 등 주요 반도체 기업의 공격적 설비투자가 공급과잉으로 이어질 것이란 우려도 최근의 주가급락을 정당화할 수준은 아니라는 지적이다.

이수림 DS투자증권 연구원은 "호남 팹은 2035년 이전에는 유의미한 공급 기여를 하지 않을 것"이라면서 "디램(DRAM) 시장은 2026년 심각한 공급부족에 이어 2027년에도 공급부족이 지속될 것이고, 2028∼2030년 일시적으로 공급이 증가하겠지만 2031년에는 다시 공급부족으로 전환될 것"이라고 진단했다.

이경민 대신증권 연구원은 "현재 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 5.81배에 불과해 역사적 밸류에이션 저점권에 도달했다"면서 "코스피가 글로벌 증시 대비 선제적으로 조정 국면에 진입한 만큼 저점 통과도 선도할 가능성이 크다"고 기대했다.

서상영 미래에셋증권 상무는 "단기적으로 한국 증시는 변동성 확대 속에 수급 재편과 물량 소화 과정이 이어질 가능성이 높다"면서도 "기업이익 개선과 낮아진 밸류에이션을 감안하면 지수의 추가 급락 가능성은 제한적"이라고 평가했다.

그는 "반도체를 중심으로 한 대형 기술주의 실적 발표가 향후 방향성을 결정하는 핵심 변수로 작용할 전망"이라면서 "최근 조정으로 실적 우려가 상당부분 선반영된 만큼 이번 실적 시즌은 예상보다 양호한 결과가 확인될 경우 투자심리 개선으로 이어질 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.

<연합>

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