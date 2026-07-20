TV 오래 본 중년층, 20년 뒤 기억 관련 뇌 영역 더 작았다

중년기에 TV를 자주 본 사람은 20여 년 뒤 기억과 관련된 뇌 영역의 부피가 더 작고 백질 병변은 더 많은 것으로 나타났다.

반면 같은 좌식 생활이라도 인지 활동이 필요한 업무는 일부 뇌 구조를 유지하는 것과 연관됐다.

중년기에 TV를 자주 본 사람은 20여년 뒤 기억을 담당하는 뇌 영역의 부피가 더 작고 뇌백질 손상 등 치매 위험과 관련된 뇌 변화도 더 많다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

미국 서던캘리포니아대(USC) 나탄 페테르 박사와 데이비드 라이클런 교수 연구팀은 20일 국제학술지를 통해 좌식 생활을 모두 같은 행동으로 볼 것이 아니라 무엇을 하며 앉아 있는지가 뇌 건강에 더 중요한 영향을 미칠 수 있다는 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 미국의 장기 추적조사인 지역사회 죽상동맥경화증 위험 공동체 연구(ARIC)에 참여한 치매가 없는 성인 1712명을 대상으로 1987~1989년(평균 53세 때) TV 시청 빈도와 직장에서 앉아 있는 시간을 조사하고, 2011~2013년 뇌 MRI를 촬영해 뇌 구조를 분석했다.

참가자들은 여가시간 TV 시청 빈도를 ‘전혀 또는 거의’ 안 본다부터 ‘가끔’, ‘자주’, ‘매우 자주’ 본다까지 4단계로 답했고, 직장에서 앉아 있는 시간도 같은 방식으로 평가했다.

분석 결과 TV를 ‘자주 또는 매우 자주’ 본 사람은 ‘전혀 또는 거의’ 보지 않은 사람보다 해마(hippocampus)와 내후각겉질 등 알츠하이머병에서 초기에 변화가 나타나는 대표적인 뇌 영역(ADSR)의 부피가 더 작았다.

시각 정보를 처리하는 후두엽과 계획·판단 등 고차원적 사고를 맡는 전두엽 부피도 작았고, 뇌의 작은 혈관 손상을 보여주는 백질고신호(WMH)도 더 많았다.

백질고신호(WMH)는 MRI에서 밝게 보이는 백질 병변으로, 뇌 소혈관 손상과 인지기능 저하, 치매 위험 증가와 관련된 지표로 알려져 있다.

연구팀은 이런 결과가 신체활동량과 흡연, 음주, 체질량지수(BMI), 당뇨병 등의 영향을 고려한 뒤에도 그대로 유지됐다며 이는 TV를 자주 보는 습관 자체가 뇌 건강과 관련이 있을 가능성을 시사한다고 말했다.

하지만 직장에서 오래 앉아 있는 사람들에게서는 다른 현상이 관찰됐다.

직장에서 자주 또는 항상 앉아서 일한다고 답한 사람들은 백질고신호가 더 적었고, 전두엽과 후두엽, 두정엽 부피는 오히려 더 큰 것으로 나타났다.

연구팀은 직장에서 앉아 있는 활동은 인지적 부담이 큰 상황인 경우가 많고, 지속적인 인지 활동과 목표 지향적 행동, 의사결정을 수반해 TV 시청처럼 인지적 부담이 적은 좌식 행동과는 뇌에 미치는 영향이 다를 수 있다고 설명했다.

연구팀은 다만 이 연구는 TV 시청이 뇌 위축이나 치매를 직접 일으킨다는 사실을 입증한 것이 아니라 두 현상 간 연관성을 보여준 관찰 연구라며 인과관계를 확인하려면 추가 연구가 필요하다고 말했다.

교신저자인 페테르 박사는 “이 결과는 앉아서 하는 활동의 종류에 따라 뇌 건강에 미치는 영향이 다를 수 있음을 시사한다”며 “대중에 대한 권고에 오래 앉아 있지 말라는 것과 함께 앉아서 하는 활동 내용까지 포함할 필요가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘알츠하이머병과 치매(Alzheimer's & Dementia)’에 발표됐다.

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