이경실·손수아 모녀 앙코르 무대 "엄마에게 짜증 많이 냈다"

코미디언 이경실의 딸이자 배우 손수아가 다시 한번 이경실과 한 무대에 올랐다.
손수아는 19일 소셜미디어에 "많은 분들의 사랑 덕분에 연극 '사랑해 엄마'가 8월7일부터 10월25일까지 앵콜 공연을 하게 되었습니다"라고 말했다.
그는 "이 작품을 하면서 아이러니하게도 엄마에게 잔소리도 많이 하고 짜증도 많이 냈던 것 같아요. 돌아서면 후회할 걸 알면서도 왜 그럴까요"라고 했다.
이어 "우리는 늘 시간이 많을 거라 생각하지만 사실은 그렇지 않잖아요. 사랑한다는 말 미루지 말아요 우리!"라고 덧붙였다.
공개된 사진에는 손수아와 이경실이 백스테이지 분장실에서 사진 찍는 모습이 담겼다.
손수아는 교복을 입고 거울을 바라보며 브이 포즈를 취했다.
이경실은 머리에 두건을 쓴 채 놀란 듯한 표정으로 카메라를 응시했다.
두 사람은 극 중에서도 모녀로 호흡을 맞췄다.
한편 손수아는 캐나다 요크대학교에서 연극영화학을 전공했으며 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 진출했다.
<뉴시스>
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