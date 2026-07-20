네이버클라우드·HD한국조선해양, 조선 맞춤형 클라우드 구축

네이버클라우드는 HD한국조선해양과 조선 산업에 특화된 클라우드 구축에 나선다고 20일 밝혔다.

네이버클라우드는 HD한국조선해양과 조선 산업에 특화된 클라우드 구축에 나선다고 20일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

HD한국조선해양의 설계·생산 환경에 최적화된 인공지능(AI)·클라우드 환경을 공동 구축하고, 이를 기반으로 차세대 선박 플랫폼(SDV)과 피지컬 AI까지 조선 산업 전반의 AI 전환(AX)을 함께 추진할 계획이다.

조선 산업에 특화된 AI 활용 모델을 공동 발굴·확산해 제조 산업 AI 혁신의 새로운 사례를 만들어갈 예정이다.

이를 위해 양사는 AI 팩토리를 기반으로 하는 GPU 인프라와 프라이빗 클라우드 운영 환경을 구축한다.

HD현대 그룹 차원의 AI 활용 기반을 마련하고, 공동 CoE(Center of Excellence) 조직 구성을 통해 AI와 클라우드 운영 역량 내재화도 함께 추진할 예정이다.

선박 데이터 기반 플랫폼과 실시간 데이터 처리·제어 구조를 공동 설계하는 등 차세대 선박 플랫폼 공동 개발과 조선 현장 중심 AX, 피지컬 AI 기술 협력도 함께한다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “조선 산업에 특화된 클라우드 환경을 구축하고, 나아가 다른 산업 전반으로 확산 가능한 AI 혁신 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

김형관 HD한국조선해양 대표는 “AI 기반의 지능형 스마트 조선소 구축을 성공적으로 완료해 미래 선박 시장을 주도해 나갈 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지