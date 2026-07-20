유한킴벌리 포레스트, ‘포레스트 서울’로 리브랜딩

유한킴벌리의 클린뷰티 브랜드 ‘포레스트’가 ‘포레스트 서울(FOREST SEOUL)’로 리브랜딩을 진행한다고 밝혔다.

‘포레스트 서울’은 생명력을 품은 숲의 치유력과 생동감 넘치는 서울의 에너지를 결합한 의미를 담고 있다. 치열한 도시 속에서 ‘숲’의 힘으로 고효능 에너지를 전해, 피부에 ‘숨’과 ‘쉼’을 전하고자 하는 브랜드 철학을 반영했다.

이에 맞춰 브랜드 BI도 새롭게 개편했다. 기존 숲의 평온한 이미지에 서울의 역동적인 무드를 더해 현대적인 감각을 강조했으며, 제품 패키지도 새로운 디자인으로 리뉴얼해 K-클린뷰티 브랜드로서의 정체성을 반영했다.

포레스트 서울은 리브랜딩과 함께 소비자 접점을 확대하기 위한 브랜드 캠페인도 전개한다. 메이크업 경연 프로그램 최종 우승자인 메이크업 아티스트 민 킴(MIN KIM)을 캠페인 모델로 기용해 수분과 진정, 미백과 결광, 선케어 라인의 대표 제품을 소개할 예정이다.

‘히알 피톤시카 세럼’은 8중 히알루론산과 피톤 리페어 시카 콤플렉스TM을 적용한 스킨 프렙 제품이라고 브랜드 측은 설명했다. 브랜드 측은 해당 제품이 올리브영 판매 랭킹과 화해어워즈에서 순위를 기록한 바 있다고 설명했다.

‘귤타민 나이아신 잡티 캡슐세럼’은 미백 기능성 성분인 나이아신아마이드와 귤타민비타토닝콤플렉스TM을 함유한 피부 톤 케어 제품으로 소개된다.

함께 사용할 수 있는 ‘비건 에센스 수분 선크림’은 수분 에센스 제형의 선케어 제품으로, 자외선 차단과 메이크업 전 단계 사용을 고려해 기획됐다는 설명이다. 브랜드 측에 따르면 해당 제품은 올리브영 선케어 판매 랭킹에서 순위를 기록한 바 있다.

브랜드 담당자는 “이번 리브랜딩은 포트폴리오를 다각화하고 글로벌 시장 대응력을 높이기 위해 진행했다”며 “앞으로도 포레스트 서울의 브랜드 포지셔닝을 강화하고, 캠페인과 대표 제품을 중심으로 소비자 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 포레스트 서울(FOREST SEOUL)은 이번 리브랜딩을 기념해 7월 네이버 브랜드스토어에서 ‘민킴 PICK’ 기획전을 진행할 예정이다. 포레스트 서울 제품은 올리브영 오프라인 매장과 온라인몰, 네이버 포레스트 서울 스토어, 쿠팡 등에서 만나볼 수 있다.

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