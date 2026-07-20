발화장소 쿠팡물류센터 6층은 적재선반 구조? 복층 구조?

인천 쿠팡 물류센터 화재 진화를 어렵게 하는 3단 선반식 적재 구조물(랙·RACK)은 사실상 천장으로 가로막혀 있는 복층 구조물이라는 정황이 드러났다.



건축법상 복층을 설치하려면 관련 인허가를 받아야 하지만, 랙 구조물은 인허가 대상이 아닌 탓에 안전 사각지대라는 지적이 나온다.

20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연합뉴스

20일 연합뉴스 취재를 종합하면 불이 난 인천 쿠팡 32물류센터 6층은 3단 선반식 적재 구조물로 화재 진압과 소방대원 진입이 어려운 것으로 알려졌으나 실제 내부 상황은 이와 다른 것으로 나타났다.



해당 물류센터는 건물 중앙에 차량이 드나들 수 있는 곳을 중심으로 양옆에 커다란 적재 공간(1∼2구역, 3∼4구역)이 마련돼 있다.



적재 공간은 그라운드층과 M1층, M2층 등 3개 층으로 나뉘어있고, 각각 바닥(천장)이 하나로 연결된 독립된 층으로 구성돼 있다는 게 복수의 현장 근무자들의 설명이다.



층마다 별도로 적재물을 진열할 수 있는 5단짜리 선반이 길게 놓여있고, 이런 선반이 양옆으로 빼곡하게 들어서 있다고 한다.



선반과 선반 사이는 성인 1명만 지나다닐 수 있는 좁은 통로처럼 구성돼 작업자들이 이곳을 오가며 상품을 진열하거나 반출하는 작업을 한다고 설명했다.

인천 쿠팡32물류센터 평면도(5층). 건축물현황도 발췌

이러한 설명을 종합하면 층고 10ｍ가량으로 알려진 물류센터 6층에는 1개 층에 물건을 높이 올려 쌓는 3단 선반이 놓여있다기보다 선반이라고 부르는 커다란 건물 바닥(천장)이 만들어져 있는 셈이다.



이 설명대로라면 외부에서 분사한 소화용수가 6층 바닥까지 도달하기 어려운 상황이지만 소방 당국은 여전히 내부를 3단 선반 적재 구조물로 파악하고 사흘째 화재 진압 작전을 이어가고 있다.



특히 1개 층을 사실상 3개 층으로 나눠놓은 것은 물론 그라운드층을 제외한 나머지 2개 층에는 창문이 설치돼 있지 않아 진화에 더욱 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.



쿠팡 물류센터 6층 내부 구조를 잘 아는 근무자는 "소방 당국이 3단 선반 적재 구조물이라고 설명한 것을 듣고 말도 안 되는 소리라고 생각했다"며 "내부 상황과 구조물을 오인해 현장으로 진입했다가 대원들이 크게 다칠까 우려된다"고 말했다.



복층 형태의 구조물을 설치하려면 관계기관의 인허가를 받아야 하지만, 랙 구조물은 건축물이 아니라는 이유로 관련 규제를 받지 않은 것으로 파악됐다.

지난 19일 오후 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압을 하고 있다. 연합뉴스

이번 불이 난 쿠팡 32물류센터 역시 증축이 아닌 랙 구조물 설치라는 이유로 건축법에 따른 인허가는 받지 않은 것으로 파악됐다.



다만 인허가 기관인 서해구청은 불법 증축 여부는 신중하게 판단해야 할 문제라고 선을 그었다.



서해구 관계자는 "랙 구조물도 종류가 다양하고 그에 따라 설치 방법이 정해져 있다"며 "어떤 종류의 랙이 어떤 형태로 설치돼 있는지에 따라 판단이 다를 수 있다"고 설명했다.



이어 "실제 쿠팡 측이 어떤 식으로 랙 구조물을 설치했는지 현재로선 확인하기 어렵다"며 "추후 화재 진화를 마치면 관련 내용을 살펴볼 예정"이라고 말했다.

<연합>

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