강원도교육청, 초등평가 70% 의무 반영 지침 삭제

강원도교육청은 오는 8월 1일부터 적용되는 ‘2026 초등학교 학생평가 기본계획’과 ‘초등학교 학업성적관리 시행지침’을 개정을 통해 전임 교육감이 추진해 온 초등평가 70% 의무 반영 지침을 삭제하기로 했다고 20일 밝혔다.

이번 개정은 획일적인 평가 운영에서 벗어나 학교와 교사가 학생의 배움과 성장을 중심에 두고 교육과정·수업·평가를 유기적으로 운영하도록 지원하는 데 목적을 둔다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

주요 개정 내용은 △초등평가 성취기준 70% 의무 반영 지침 삭제 △성취기준 중심 교육과정-수업-평가 연계 운영 내실화 △학생 평가 결과 분석 및 맞춤형 피드백 강화 등이다.

특히 그간 운영되어 온 '교과별 성취기준의 70% 이상을 반드시 평가해야 한다'는 지침은 전국적으로도 명확한 정책적 근거나 연구 사례를 찾기 어려운 기준이라는 설명이다. 아울러 학교 현장에서 평가 실적을 맞추기 위한 행정적 부담과 형식적인 평가를 늘린다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다고 한다.

강원도교육청은 "성취기준의 70%만 평가하는 것이 아니라 교육과정에서 제시한 성취기준 전체를 교사가 학생의 발달 수준과 교육과정 운영에 맞게 전문적으로 재구성하고 필요한 성취기준을 적절한 방법으로 평가하는 것이 2022 개정 교육과정의 원칙"이라고 설명했다.

이어 "평가의 목적은 평가 자체가 아니라 학생의 배움을 확인하고 부족한 부분을 보완하는 데 있는 만큼, 앞으로는 평가 이후 학생 개별 피드백과 보충 지도를 더욱 촘촘하게 운영하도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

그러면서 "교과 영역별 성취기준이 균형 있게 반영되도록 평가계획 수립을 지원하고, 교원의 교육과정 문해력과 성취기준 재구성 역량을 높일 수 있도록 연수와 현장 지원도 지속적으로 확대할 예정"이라고 덧붙였다.

강삼영 교육감은 "근거가 불분명한 획일적 평가 기준 때문에 형식적인 평가와 불필요한 행정이 늘어나는 비정상적인 관행은 바로잡아야 한다"며 "교사의 전문성과 책임성 아래 학생의 배움을 더 깊이 살피고 평가 결과를 바탕으로 부족한 부분을 촘촘하게 지원하겠다"고 말했다.

이어 "교사의 전문성을 존중하고 책임 있는 평가와 피드백을 통해 문해력과 수리력을 비롯한 강한 기본학력을 키워 나가겠다"고 강조했다.

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