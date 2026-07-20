현대차 노조, 파업시간 2배로…공장 하루 8시간 멈춘다

현대자동차 노조가 올해 임금협상에서 회사 측과 합의점을 찾지 못하면서 파업 강도를 높이고 있다.

현대자동차 노조는 20일부터 22일까지 사흘간 4시간 공장을 멈춰세운다. 1조 근무자는 오전 10시50분부터 4시간 파업하고, 2조 근무자는 오후 7시30분부터 4시간 파업한다. 앞서 지난 13일부터 15일까지 사흘간 2시간씩 벌인 부분파업에도 협상에 진전이 없자 투쟁수위를 배로 늘린 것이다. 하루 8시간씩 공장 가동이 중단되면서 이에 따른 생산차질은 불가피할 것으로 보인다.

현대자동차 노조 조합원들이 지난 6월 울산공장 본관 앞에서 쟁의대책위원회 출범식을 열고 있다. 현대차노조 제공

현대차 노사는 지난 8일 15번째 교섭 이후 열흘 넘게 협상을 이어가지 못하고 있다. 회사 측은 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%+1000만원, 주식 15주 지급 등을 3차 협상안으로 내놨지만, 노조는 받아들이지 않았다.

노조는 올해 임금협상에서 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 성과급 회사 순이익의 30% 지급, 상여금 800%(현 750%)로 인상 등을 요구하고 있다.

현재 쟁점이 되고 있는 건 정년연장과 해고자 복직이다. 노조는 수년 째 국민연금 수급시기에 맞춰 최장 65세까지 정년을 연장하자고 요구하고 있다. 현대차의 정년은 만 60세다. 하지만 61세부터 숙련재고용이라는 제도로 정규직이 아닌 촉탁계약직 신분으로 1년 더 근무한다. 노조는 또 과거 노조 활동 과정에서 불법 행위로 해고된 조합원의 복직도 요구하고 있다. 이에 대해 회사 측은 정년연장은 법제화 이후 논의하기로 한 사안이며, 해고자 복직은 정당한 해고로 이미 판결이 나 논의하기 어렵다는 입장이다.

현대자동차 노조 조합원들이 지난 5월 13일 울산공장 본관 앞에서 ‘2026년 단체교섭 완전 승리를 위한 출정식’을 하고 있다. 현대차노조 제공

노사가 오는 24일까지 합의안을 도출하지 못하면 협상은 여름휴가 이후에야 가능하게 된다. 이에 따라 파업 역시 장기화할 수 있다. 노조는 내부 소식지를 통해 “여름휴가 전 타결에 목을 매지 않겠다”면서 “요구안 쟁취를 위해 흔들림없이 나아가겠다”고 밝혔다.

최영일 현대자동차 대표이사는 최근 담화문에서 “파업 끝에 남는 것은 누적되는 생산 손실, 임금 피해, 외부 비난 뿐”이라면서 “우리가 가야할 길은 파업이라는 공멸의 길이 아닌, 현대차와 직원, 부품·협력업체, 주주 등 모두가 공존하고 발전하는 길이다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지