“쓰레기 같았다”…루니, BTS·마돈나 나온 월드컵 하프타임 쇼에 독설

축구 역사상 처음으로 월드컵 결승전에 도입된 하프타임 쇼가 기대와 달리 혹평을 받고 있다. 잉글랜드 축구의 전설 중 한 명인 웨인 루니는 생방송에서 “쓰레기 같았다”고 직격했다.

루니는 19일(현지시간) 영국 BBC의 2026 북중미 월드컵 결승전 중계에 패널로 출연했다. 진행자가 “하프타임 쇼에서 가장 좋았던 순간이 언제였느냐”고 묻자 그는 “솔직히 말해서 쇼가 끝났을 때”라고 답했다.

웨인 루니. 연합뉴스

이어 “무대에 오른 아티스트들은 좋아한다. 저스틴 비버도 좋아하고 샤키라도 좋아한다. 그러나 쇼 자체는 쓰레기(crap) 같았다”며 “너무 밋밋했다. 진심으로 그렇게 생각한다”고 말했다. 그의 발언에 진행자 개비 로건과 함께 출연한 미카 리차즈, 조 하트는 웃음을 터뜨렸다.

이번 하프타임 쇼는 국제축구연맹(FIFA)이 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 공연을 벤치마킹해 역사상 처음 선보인 무대다. 총괄 기획은 밴드 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴이 맡았으며, 마돈나와 저스틴 비버, 샤키라, 번아 보이, 방탄소년단(BTS) 등이 출연했다. 브라질 축구 전설 호나우두가 마돈나를 차량으로 에스코트하고 호나우지뉴가 함께 등장하는 연출도 펼쳐졌다.

그러나 공연 구성에는 비판이 이어졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 슈퍼볼처럼 한 명의 메인 아티스트를 중심으로 한 완성도 있는 연출 대신 여러 가수의 무대를 나열하는 방식이어서 집중도가 떨어졌다고 평가했다. 특히 강렬한 무대 사이에 비버의 어쿠스틱 공연이 배치되면서 흐름이 끊겼다는 지적도 나왔다.

월드컵 하프타임 쇼에 출연한 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직.

경기 운영 방식에도 논란이 일었다. 하프타임 쇼를 위해 결승전은 평소보다 긴 약 27분 동안 중단됐다. 일부에서는 경기 흐름과 선수들의 컨디션, 감독들의 전술 운영에 영향을 줄 수 있다는 우려를 제기했다.

루니의 발언이 공개된 뒤 사회관계망서비스(SNS)에는 “루니가 전 세계 축구 팬들의 생각을 대변했다”, “슈퍼볼을 흉내 낸 어설픈 기획”, “축구에는 불필요한 쇼였다”는 등의 반응이 이어졌다.

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