한병도 "종합특검연장법 오늘 처리…보이콧 국힘 세비 반납하라"

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 20일 국회 본회의를 열어 2차 종합특검의 수사 기간을 추가로 연장하기 위한 종합특검법 개정안을 처리할 방침이라고 밝혔다.



한 직무대행은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "2차 종합특검은 아직 끝나지 않는 내란과 국정농단의 진실을 끝까지 규명하기 위해 출발했다"며 이같이 말했다.

더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "수사가 아직 한창 진행 중인 특검을 시간을 이유로 멈춰 세울 수는 없다"며 "국민의 요구는 정해진 날짜에 맞춰 특검을 끝내는 것이 아니라 내란과 국정농단의 진실을 한 점 의혹 없이 규명하는 것"이라고 강조했다.



한 직무대행은 국회 일정을 보이콧 중인 국민의힘을 향해선 "본회의도 보이콧하고, 상임위도 불참하고, 특검도 반대하고, 재검표도 미루겠다면 세비라도 반납하시라"라고 촉구했다.



이어 "장동혁 대표와 국민의힘은 아스팔트 정치와 부정선거 음모론을 즉각 멈추고 국회로 돌아와야 한다"며 "진정 나라와 국민을 위한다면 막말과 선동이 아니라 이곳 국회에서 책임 있는 제1야당의 모습을 보여주시기를 바란다"고 덧붙였다.



검찰 보완수사권 폐지 문제와 맞물린 형사소송법 개정안에 대해선 "내일 정책 의총(의원총회)을 열어 심도 있는 논의를 이어간다"며 "치열한 토론을 통해 피해자 보호와 국가의 수사 역량에 공백이 발생하지 않도록 제도적 보완책을 충실히 마련하겠다"고 말했다.

<연합>

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