與, '李대통령 당무개입' 국힘 비판에…"'尹출장소' 까먹었나"

더불어민주당은 20일 국민의힘이 이재명 대통령의 민주당 전당대회 기탁금 상향 문제 지적을 '당무개입'이라고 비판한 데 대해 "윤석열 정부 당시 국민의힘이 대통령실 출장소로 전락했던 것은 그새 다 까먹었나"라고 역공을 펼쳤다.



한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 앞에서는 한마디도 못 하고 쩔쩔매면서 수직적 당·청 관계를 자처하더니, 야당이 되니 적반하장으로 대통령의 순수한 의견 개진마저 말꼬리를 잡고 정쟁으로 끌어들이고 있다"며 이같이 비판했다.

더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 직무대행은 "대통령의 취지는 금전적 부담 때문에 청년 정치인들이 활동하지 못하는 일이 없어야 한다는 지극히 당연한 문제의식"이라며 "이 같은 문제의식을 공론의 장인 SNS에 공개적으로 제기하신 것은 당무 개입이 될 수 없다"고 반박했다.



한 직무대행은 이날 공개회의 마무리 발언에서 기탁금 부담 관련해 최고위 논의가 있었다는 사실을 언급하며 "청년 후보에 대한 과한 기탁금 문제는 더 큰 문제 제기가 있었으니 검토해달라고 선관위원장님께 공식적인 요청을 했다"며 "선관위에서 내일 회의를 개최해 논의할 것"이라고 설명했다.



황명선 최고위원도 같은 회의에서 "민주당의 당적을 가진 대통령이 당무에 대한 의견을 내는 건 당원으로 당헌·당규 보장된 의무이자 권리"라며 "허위 주장으로 대통령의 입을 막으려 하지 마십시오"라고 촉구했다.

황명선(가운데) 더불어민주당 최고위원이 지난 15일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 박경미 대변인도 이날 서면 브리핑을 통해 "'밀실의 은밀한 공천 개입'과 '광장의 투명한 의견 개진'을 같은 저울에 올리는 것은 언어도단"이라고 지적했다.



박 대변인은 "과거 국민의힘이 배출한 대통령이 단죄된 것은 국가권력을 동원해 '공직선거 공천'에 개입했기 때문"이라며 "정당의 지도부를 선출하는 당직 선거는 정당 내부의 자율성과 역동성이 보장되는 영역이다. 대통령 역시 한 사람의 당원으로서 법률과 당헌·당규가 보장하는 의견 개진의 권리를 갖는다"고 설명했다.



전당대회 당대표 출마를 선언한 고민정 의원은 이날 채널A 라디오 '정치시그널'에 출연해 이 대통령의 공개적인 우려 표명과 관련해 "어떤 의견이나 문제 지적은 충분히 있을 수 있는데 이렇게 공개적으로 할 수밖에 없었던 이유가 뭔지 궁금하다"고 말했다.



고 의원은 특정 후보자를 밀어주는 것이라는 분석에 대해선 "대통령께서 그런 의도를 가지고 했다고 생각하진 않으실 것"이라면서도 "권한을 많이 갖고 계신 분들의 말 한마디, 한마디는 당연히 더 세게 적용이 될 수밖에 없다. 그래서 생각보다 파급력이 굉장히 크다는 점을 대통령께서도 좀 인지하셨으면 좋겠다"고 말했다.



당대표 경선에 출마한 김보미 전 강진군의원은 BBS라디오 '정혜승의 아침저널'에 출연해 "오죽하면 대통령이 나서서 좀 깎아달라라고 말씀했겠나"라며 "이게 어떻게 당무 개입인지 저는 이런 논란을 도대체 누가 만드는 건지 너무 어이가 없다"고 말했다.

<연합>

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