다카이치 인기 한풀 꺾였나…‘왕실전범’ 개정 강행 후 잇달아 지지율 폭락

일본 다카이치 사나에 내각 지지율이 출범 후 최저치를 기록한 여론조사 결과가 잇달아 나왔다. 국민 여론과 다른 방향으로 ‘왕실전범’ 개정을 밀어붙이고 고물가 대책 등 국민 생활에 밀접한 정책에는 소홀한 것인 고공 지지율의 붕괴로 이어지고 있다는 분석이다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

아사히신문이 18·19일 실시해 20일 공개한 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 53%로 집계됐다. 지난달 조사 때의 60%보다 7%포인트 하락한 수치로, 이 신문 조사에서 지지율이 50%대에 머문 것은 지난해 10월 내각이 출범한 이후 처음이다.

아사히는 지난 17일 참의원(상원)을 통과한 왕실전범 개정에 관한 의견도 물었다. 그 결과 ‘국민의 이해를 얻고 있다’는 응답은 24%로 ‘얻지 못하고 있다’ 60%에 크게 못 미쳤다. 특히 왕실전범 개정에 부정적으로 답한 층의 내각 지지율은 42%로 전체 평균(53%)보다 낮았고 내각 비지지율은 49%로 전체 평균(35%)를 웃돌았다. 이에 따라 왕실전범 개정이 내각 지지율 하락의 한 요인이 됐다고 아사히는 분석했다.

개정 왕실전범은 왕족 수 부족 현상을 완화하기 위한 방안에만 초점을 맞췄다. 옛 왕족 출신 부계 남성을 왕실 양자로 들인 뒤 그에게서 남자아이가 태어나면 왕위 계승 자격을 주는 내용이 담겼다. ‘왕위는 부계 남성이 계승한다’는 제1조는 손대지 않았다. 그 결과 현 나루히토 일왕의 외동딸인 아이코 공주가 왕위를 계승할 가능성은 닫아둔 채 일왕과 36∼38촌 관계의 먼 친척이 왕위를 이어받을 가능성이 생겨 아사히뿐 아니라 요미우리신문, 니혼게이자이신문 등 주요 매체들의 비판이 이어지고 있다.

마이니치신문이 아사히와 같은 기간 실시한 조사에서는 다카이치 내각 지지율이 41%를 기록했다. 지난달 51%에서 10%포인트 하락해 마찬가지로 내각 출범 후 최저치이다. 마이니치는 다카이치 내각 비지지율이 44%로 집계돼 처음으로 지지율보다 높아졌다며 여당이 왕실전범을 개정했지만 유권자 이해를 얻지 못하면서 지지율이 대폭 하락했다고 해설했다.

마이니치 조사에서는 개정안에 대한 부정적 평가가 45%였고 긍정적 평가는 19%였다.

또 다카이치 정권의 정책 추진 방식이 ‘정중하지 않다’는 응답이 46%로 ‘정중하다’ 38%보다 높았다. 집권 자민당이 지난 2월 중의원(하원) 선거에서 압승한 이후 수적 우위를 기반으로 왕실전범 개정안, 국기손괴죄 제정안 등 보수적 법안 처리를 밀어붙이는 데 대해 비판적 여론이 형성된 셈이다.

이밖에 다카이치 총리의 고물가 대처에 대해서는 29%만 긍정 평가했고, 2배에 가까운 57%는 부정적으로 바라봤다.

앞서 지지통신이 지난 10∼13일 실시해 19일 공개한 조사에서도 다카이치 내각 지지율은 지난달 대비 5.3%포인트 하락한 49%로 나타났다. 이 조사에서 지지율이 50% 아래로 떨어진 것은 내각 출범 후 처음으로, 무당층의 이탈이 내각 지지율 하락을 부추긴 것으로 나타났다. 무당층의 내각 지지율은 39.6%로 평균보다 낮았고, 비지지율은 28.9%로 지난달보다 6.8%포인트 증가했다.

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