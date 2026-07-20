김나영 “파리 ‘폭염’ 걱정했는데 시원하다”

방송인 김나영이 가족과 함께 선선한 프랑스 파리 날씨 속에서 여행을 즐겼다.

방송인 김나영이 가족과 함께 선선한 프랑스 파리 날씨 속에서 여행을 즐겼다. 김나영의 노필터티비

19일 공개된 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터티비’의 영상 ‘나영이네 퍼컬은 파리 이번에도 성공한 파리 숙소와 쇼핑’에는 김나영이 연인 마이큐, 두 아들과 함께 프랑스 파리로 여행을 떠난 일상이 담겼다.

영상에서 김나영은 파리 공항에 도착한 직후 현지 기온에 대해 언급했다. 출발 전에는 폭염 소식을 접해 무더위를 걱정했지만, 실제로는 바람이 불고 체감온도도 낮아 생각보다 훨씬 시원했다고 설명했다. 그는 “파리가 폭염이라고 해서 엄청 걱정했는데 공항에서 나왔는데 엄청 시원하다”고 체감 날씨를 전했다. 또 그는 전날부터 기온이 다소 떨어진 것 같다는 자신의 생각도 덧붙였다.

공항에 도착했을 당시 김나영은 민소매 상의를 착용하고 있었지만, 숙소 안에서는 긴팔 옷을 입은 모습으로 등장했다. 예상했던 더위와는 다른 기온 탓에 자연스럽게 옷차림을 바꾸는 장면이었다.

가족이 머물 숙소를 둘러본 김나영은 만족감을 드러냈다. 그는 “거실도 있고 창이 너무 예쁘다”며 “저기 에펠탑이 보인다”고 설명했다.

그는 숙소에 대해 성공적으로 선택한 것 같다고 말했다. 그는 “이번 숙소 굉장히 성공적인 것 같다”며 “해도 정말 잘 들어오고 만약 폭염에 왔으면 쪄 죽었을 것 같은 느낌이긴 하다”는 의견을 전했다.

여행을 본격적으로 즐기는 첫 날 아침에는 숙소 테라스와 정원을 가족들과 함께 즐기는 시간도 이어졌다. 여유로운 분위기 속에서 마이큐가 가족들의 모습을 카메라에 담았고, 이 과정에서 반팔 차림이었던 아들은 “아빠가 여기 프랑스 덥다며”라고 말하며 오히려 추운 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

폭염을 우려하며 파리 여행을 준비했던 김나영 가족은 실제로는 한결 선선해진 날씨를 맞이하며 여행을 시작했다. 동네 산책 중인 김나영은 “파리 날씨가 좀 많이 춥다”고 전했다.

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