'충주맨' 김선태, KBS 웹 예능 '돈선태 성공시대' MC

충북 충주시청 공식 유튜브 채널 '충TV'를 이끌다 사직한 '충주맨' 김선태 씨가 KBS 웹 예능 진행자로 나선다.



KBS는 오는 29일부터 매주 수요일 김씨가 MC를 맡은 웹 예능 '돈선태 성공시대'를 유튜브 채널 'KBS 엔터테인'(KBS Entertain)을 통해 공개한다고 20일 밝혔다.

KBS 제공.

'돈선태 성공시대'는 더 큰 성공을 위해 서울로 상경한 김씨가 대한민국 성공 신화의 주인공들을 서울 셋방으로 초대해 그 비결을 묻는 프로그램이다.



KBS는 "'홍보의 신'다운 영향력을 입증한 김선태 씨가 KBS와 손잡고 숏폼을 넘어 롱폼 인터뷰에 도전한다"며 "신선한 재미와 공감을 선사할 것"이라고 말했다.



김씨는 남다른 센스로 '충TV' 구독자를 100만 명 가까이 끌어모으며 지방자치단체의 홍보 패러다임을 바꿨다는 평가를 받았다.



충주시청 퇴사 후에는 개인 유튜브 채널 '김선태'를 개설했으며 구독자가 169만 명까지 늘었다.

<연합>

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