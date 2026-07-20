매너에서도 패했다…아르헨티나, 결승 패배 뒤 상대와 집단 충돌

아르헨티나가 2026 북중미 월드컵 2연패 도전에 실패한 데 이어 경기 종료 직후 집단 충돌까지 벌이며 “매너에서도 패했다”는 비판을 받았다.

아르헨티나의 레안드로 파레데스(가운데)가 2026 북중미 월드컵 결승전이 끝난 뒤 스페인 선수와 몸싸움을 벌이고 있다. 연합뉴스

아르헨티나는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승에서 스페인에 연장 끝에 0-1로 패했다. 스페인은 연장 후반 1분 페란 토레스의 결승골로 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 통산 두 번째 우승을 차지했다.

문제는 경기 종료 직후 벌어졌다. 종료 휘슬이 울리자 레안드로 파레데스가 우승을 자축하던 스페인 선수들에게 달려가 에릭 가르시아와 가비를 거칠게 밀치며 충돌을 일으켰다. 양 팀 선수들이 한꺼번에 뒤엉키면서 그라운드는 순식간에 아수라장이 됐고, 주심은 경기 종료 후 파레데스에게 레드카드를 꺼내들었다. 나우엘 몰리나도 충돌에 가세했다.

앞서 엔소 페르난데스도 후반 추가시간 파우 쿠바르시에게 무리한 태클을 해 두 번째 경고를 받고 퇴장당했다. 아르헨티나는 연장전을 10명으로 치렀고, 결국 수적 열세를 극복하지 못하면서 결승골을 허용했다.

2026 북중미 월드컵 결승 스페인전에서 퇴장당하는 아르헨티나의 엔소 페르난데스. 연합뉴스

파레데스는 로드리고 데파울과 함께 ‘리오넬 메시의 호위무사’로 불리는 선수다. 그러나 과도한 투쟁심으로 여러 차례 논란을 빚었다. 2022 카타르 월드컵 네덜란드와의 8강전에서는 상대 벤치를 향해 공을 걷어차 집단 충돌을 촉발했고, 이번에는 경기 종료 후 감정을 억누르지 못해 퇴장까지 당했다.

엔소와 파레데스는 월드컵 결승에서 퇴장당한 역대 여섯 번째와 일곱 번째 선수로 기록됐다. 아르헨티나가 결승 한 경기에서 퇴장 선수 2명을 낸 것은 1990년 서독과의 결승 이후 36년 만이다. 역대 월드컵 결승 퇴장자 7명 가운데 4명이 아르헨티나 선수라는 불명예도 남겼다.

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