'병원이송' 구혜선 "처치 위해 옷 잘릴 때 '인간의 존엄' 생각"

배우 구혜선이 촬영 중 실신해 구조됐을 당시를 회상했다.

18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 구혜선이 출연했다.

구혜선. MBN 캡처

그는 과거 드라마를 중도 하차할 정도로 심각했던 음식물 알레르기와 아나필락시스 쇼크를 고백했다.

구혜선은 "음식물 알레르기로 알고 있다. 대부분의 음식에서 알레르기 반응이 나타났다"고 말했다.

이어 "촬영 중 기절한 적이 두 번 정도 있었다. 화장실에서 쓰러졌는데 환경미화원분이 문밖으로 나온 제 머리카락을 보고 발견해 주셨다"며 "그때는 제발 문을 열지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 했다.

구혜선은 이후 병원으로 이송됐다며 "예전에 구급대원 역할을 연습한 적이 있다. 심정지 환자가 발생하면 응급처치를 위해 가위로 옷을 자른다. 저도 옷을 다 벗겼다"며 "그 상황을 겪고 나니 '여기서 죽으면 안 되겠다'는 생각과 함께 인간의 존엄에 대해 생각하게 됐다"고 했다.

또 그는 당시 한 시를 떠올렸다며 "사고가 났을 때 가장 먼저 팬티를 갈아입었는지가 생각났다는 내용이었는데, 그 시를 이해하게 됐다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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