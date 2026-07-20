AI·디지털교과서부터 웹툰·구독경제까지… 한일 출판 전문가, 미래 출판을 논하다

한국과 일본의 출판 전문가들이 인공지능(AI), 디지털교과서, 웹툰, 전자출판, 구독경제 등 급변하는 출판산업의 미래를 함께 모색하는 국제 학술교류의 장이 마련된다.

사단법인 한국출판학회는 오는 25일 오전 10시부터 오후 3시까지 경기도 과천시 비상교육 사옥 L층 비바룸에서 일본출판학회와 공동으로 ‘2026 한일출판학술회의’​를 개최한다고 밝혔다.

‘2026 한일출판학술회의’ 포스터.

올해 학술회의는 '융합 시대의 출판 환경 변화'​를 대주제로, 기술 혁신과 독서문화 변화 속에서 출판산업이 나아갈 방향을 다각도로 논의한다.

이번 학술회의는 한국출판학회 김경도 부회장과 박성원 부회장의 사회로 진행되며, 한국과 일본의 학계 및 출판 현장 전문가들이 참여해 △서책형 교과서와 디지털교과서 △작가 중심 출판과 독자 중심 출판 △기술 발전과 출판 개념의 확장 △로컬 출판과 글로벌 출판 △구매형 출판과 구독형 출판 등 다섯 개 세션에서 발표와 토론을 이어간다.

첫 번째 세션에서는 ‘서책형 교과서와 디지털교과서’​를 주제로 양국의 교육정책과 디지털 전환을 비교한다. 공아름 비상교육 CP는 우리나라 AI 디지털교과서(AIDT) 정책의 추진 과정과 종이 교과서와의 공존 방안을 발표하고, 하시모토 히로키 도쿄대학 출판회 전무이사는 일본 초·중등 및 고등교육에서의 디지털 교과서 도입 현황과 전망을 소개한다.

두 번째 세션에서는 ‘작가 중심 출판과 독자 중심 출판’​을 주제로 출판기획 패러다임의 변화를 살펴본다. 정동명 동명북미디어 대표는 전문출판 사례를 중심으로 작가 중심 출판에서 독자 중심 출판으로 변화하는 흐름을 분석한다. 이어 무라키 미키 도시샤여자대학 부교수는 전자코믹과 웹툰의 확산이 일본 만화 출판문화에 미친 영향을 발표하며 디지털 콘텐츠 시대의 새로운 독서 생태계를 조명한다.

세 번째 세션에서는 ‘기술 발전과 출판 개념의 확장’​을 주제로 생성형 AI 시대 출판의 미래를 전망한다. 이완수 동서대학교 명예교수는 돌판 인쇄에서 생성형 AI에 이르기까지 출판기술의 발전 과정과 출판 개념의 확장을 설명하고, 우에무라 야시오 센슈대학교 고문은 전자책 기술과 정보 접근성 확대를 중심으로 한·일 전자출판 정책과 발전 방향을 비교·분석할 예정이다.

네 번째 세션의 주제는 ‘로컬 출판과 글로벌 출판’​이다. 최낙진 제주대학교 교수는 일본의 ‘북인돗토리’와 한국지역도서전 사례를 통해 지역출판의 지속가능성과 글로컬 전략을 제시한다. 에노모토 슈헤이 세이도샤 영업부를 비롯한 공동연구진은 ‘출판 필드워크 프로젝트’를 소개하며

지역 출판 현장의 경험과 기술을 기록하고 계승하는 새로운 실천 모델을 발표한다.

마지막 다섯 번째 세션에서는 ‘구매형 출판과 구독형 출판’​을 중심으로 독서문화와 출판 비즈니스의 변화를 분석한다. 오선경 성공독서코칭센터 대표는 구매형 독서와 구독형 독서서비스를 비교하며 독자 중심 콘텐츠 기획 전략을 제안하고, 야마자키 다카히로 군마현립여자대학교 교수는 구독경제 확산이 독서 행위와 출판산업에 미치는 영향을 미디어 이론의 관점에서 살펴본다.

이번 학술회의는 AI와 생성형 AI, 디지털 교과서, 전자출판, 웹툰, 지역출판, 정보 접근성, 구독경제 등 출판산업이 직면한 핵심 현안을 종합적으로 다룬다는 점에서 의미가 크다. 특히 출판을 종이책 중심 산업이 아닌 콘텐츠와 플랫폼, 데이터가 결합한 지식서비스 산업으로 바라보는 새로운 시각을 제시하고, 양국의 연구 성과와 현장 경험을 공유하며 미래 출판산업의 지속가능한 발전 전략을 모색하는 국제 학술교류의 장이 될 것으로 기대된다.

김진두 한국출판학회 회장은 “AI와 디지털 기술의 발전은 출판산업의 생산과 유통, 독서문화 전반에 큰 변화를 가져오고 있다”며 “이번 한일출판학술회의가 이러한 변화 속에서 한국과 일본의 연구자와 출판 전문가들이 미래 출판의 방향을 함께 논의하고 새로운 협력 가능성을 모색하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.

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