“식당 사장님이 왜 가짜냐고”…김정은, ‘파리의 연인’ 결말 후폭풍 고백

배우 김정은이 최고 시청률 57.6%를 기록한 SBS 드라마 ‘파리의 연인’의 결말 논란으로 식당 사장에게 직접 항의를 받았던 일화를 털어놨다.

19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 2004년 ‘파리의 연인’에서 호흡을 맞춘 김정은과 이동건이 약 20년 만에 재회하는 모습이 그려졌다.

이날 이동건이 “드라마 결말이 호불호가 많이 갈렸다”고 운을 떼자, 김정은은 “정말 많은 분이 나한테 화를 내셨다”며 당시를 떠올렸다. 이어 “식당 사장님도 ‘그게 왜 가짜냐’며 화를 내셨다”고 말해 웃음을 자아냈다.

SBS 드라마 ‘파리의 연인’. SBS

김정은은 “그때는 ‘가짜 이야기가 아니다’라고 변명이라도 했는데, 지금은 누가 물어보면 그냥 ‘잘못했습니다. 죄송합니다’라고 한다”고 덧붙였다.

한편 ‘파리의 연인’은 2004년 방영 당시 최고 시청률 57.6%를 기록하며 국민 드라마로 사랑받았다. ‘애기야, 가자’, ‘저 남자가 내 사람이다’ 등 수많은 유행어를 남겼다.

그러나 마지막 회에서 극 중 모든 이야기가 김정은이 연기한 강태영이 집필한 소설이었다는 반전 결말로 시청자들 사이에서 찬반 논란을 불러일으킨 바 있다,

김정은은 드라마가 폭발적인 인기를 얻었던 당시를 회상하며 “그때 인터뷰를 보면 인기를 즐기기보다 ‘이래도 되나’ 하는 불안감이 컸다”며 “솔직히 무서웠다”고 고백했다. 이동건 역시 “기억나는 건 늘 졸렸다는 것뿐”이라며 “다음 장면 대사를 외워야 한다는 생각밖에 없었다”고 말했다.

이날 방송에서는 극 중 한기주 역을 맡았던 박신양과의 영상 통화도 성사됐다. 세 배우는 20년 만에 한자리에 모여 작품을 추억했고, 극 중 한기주가 강태영을 위해 ‘사랑해도 될까요’를 불렀던 장소를 함께 찾기도 했다.

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