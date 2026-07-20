싸이 ‘강남스타일’의 위대한 질주…K팝 최초 60억 뷰 돌파

사진=피네이션

가수 싸이의 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 또 한 번 K팝 역사를 새로 썼다.

‘강남스타일’ 뮤직비디오는 유튜브 조회수 60억 뷰를 돌파하며 K팝 최초 기록이라는 대기록을 세웠다. 2012년 공개 이후 10년이 넘는 시간 동안 전 세계 음악 팬들의 사랑을 받으며 꾸준한 기록 행진을 이어온 결과다.

특히 ‘강남스타일’은 K팝 글로벌 열풍의 시작을 알린 상징적인 콘텐츠로 평가받는다. 공개 당시 중독성 강한 멜로디와 싸이 특유의 유쾌한 퍼포먼스, 일명 ‘말춤’으로 전 세계적인 신드롬을 일으켰다.

이 곡은 유튜브 역사에서도 남다른 의미를 갖는다. 2012년 12월 유튜브 최초로 10억 뷰를 넘어선 영상이 됐으며, 이후 20억 뷰, 30억 뷰, 40억 뷰, 50억 뷰를 차례로 돌파하며 글로벌 콘텐츠의 대표 사례로 자리 잡았다.

‘강남스타일’의 성공은 한국 대중음악이 세계 시장에서 주목받는 계기가 됐다. 싸이는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 2위를 기록하며 한국 가수 최초로 글로벌 팝 시장에서 존재감을 입증했다.

11년이 넘는 시간이 흘렀지만 ‘강남스타일’의 영향력은 여전히 이어지고 있다. 이후 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K팝 아티스트들이 세계 무대에서 활약하는 데 있어 중요한 전환점이 된 작품으로 꼽힌다.

싸이가 만든 ‘강남스타일’ 열풍이 또 어떤 기록으로 이어질지 전 세계 팬들의 관심이 집중되고 있다.

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