국민체육진흥공단, 여름철 실내수영장 안전 강화…전국 70곳 집중 점검

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부와 함께 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 실내수영장 집중 안전점검에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 실내 수영장 집중 안전 점검 사진(언남문화체육센터). 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 8월 말까지 문화체육관광부가 위탁 운영하는 전국 실내수영장 70개소를 대상으로 시설 안전과 운영 실태 전반에 대한 집중 점검을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 점검에서는 시설물과 소방·전기·가스 분야의 법정 안전점검 시행 여부를 비롯해 안전·위생 매뉴얼 비치, 체육시설 배상책임보험 가입 여부, 적정 규모의 수영장 안전요원 배치와 안전교육 이수 여부 등 여름철 이용객 안전과 직결되는 사항을 중점적으로 확인한다. 성수기를 앞두고 안전관리 체계를 점검해 사고를 사전에 예방하겠다는 취지다.

앞서 지난 14일에는 문체부와 국민체육진흥공단이 서울 서초구 언남문화체육센터를 찾아 실내수영장 시설과 운영 전반에 대한 합동 안전점검을 실시했다. 점검반은 시설 담당자와 함께 수영장 주요 시설을 둘러보며 안전관리 실태를 확인하고, 시설물 유지·관리와 안전수칙 준수를 당부했다.

국민체육진흥공단 관계자는 “여름철을 맞아 국민들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 이번 집중 점검을 추진하게 됐다”면서 “앞으로도 국민이 믿고 이용할 수 있는 안전한 체육시설 환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

국민체육진흥공단은 이번 점검을 계기로 문체부와 체육시설 관계기관 간 협력체계를 더욱 강화하고, 체육시설 안전관리와 점검 체계의 실효성을 높여 나갈 방침이다.

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