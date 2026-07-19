“선제 예방이 최우선”…추경호 대구시장, 현장점검 이어 2030 침수 제로 로드맵 가동

추경호 대구시장이 19일 집중호우로 인한 상습 침수피해지역인 달서구 두류정수장 일대와 서남신시장을 차례로 찾아 풍수해 대비 현황을 점검하고, 침수 재발 방지를 위한 대응체계를 직접 살폈다.

추경호(가운데) 시장이 서남신시장을 찾아 침수방지 대책호우 대책 등 상황을 점검 하고 있다. 대구시 제공

이번 현장점검은 전날 구∙군 및 관계기관과 긴급 집중호우∙폭염 대책회의를 열어 “단 한 명의 인명피해도 발생해서는 안 된다”며 상습침수지역과 취약시설에 대한 선제적 대응을 주문한 데 이은 후속조치다.

추 시장은 이날 달서구 두류정수장을 찾아 달서구 부구청장으로부터 서남신시장 일대 맞춤형 침수방지 대책과 하수도시설 유지관리 현황을 보고받았다. 이어 김용판 달서구청장 등과 함께 서남신시장 일대 침수 피해예방을 위해 설치된 대형 양수기 운영 상태를 점검했다.

추경호(가운데) 시장이 상습 침수피해지역인 달서구 두류정수장 일대를 찾아 현장 점검을 하고 있다. 대구시 제공

서남신시장으로 이동한 추 시장은 시장 내 차수판 설치 및 작동 상황을 꼼꼼히 점검하는 동시에 시장 상인들과 만나 시가 추진 중인 풍수해 대비 대책을 직접 설명하고 현장의 의견도 청취했다. 대구시는 지난해 7월 17일 발생한 서남신시장 침수 이후 침수 원인을 분석해 중단기 대책을 추진하고 있다.

단기 대책으로는 △두류정수장 앞 양수기를 활용한 강제 배수 △월성배수펌프장 조기 가동 △서남신시장 양수기 사전 배치 △가변형 차수판 대여사업 추진 △준설차 전진 배치 등이다. 중장기적으로는 하수도정비 중점관리지역 정비사업을 2030년까지 완료할 계획이다. 이 사업에는 하수관로 신설∙개량 3.3㎞, 하수저류시설 3개소, 빗물펌프장 1개소 설치 등이 포함돼 있다.

추경호 시장은 “최근 기후변화로 예측하기 어려운 국지성 집중호우가 반복되고 있는 만큼 재난 대응은 사후 복구보다 선제적 예방이 중요하다”며 “빗물받이와 맨홀, 배수시설 등 기본적인 방재 인프라부터 빈틈없이 관리하고, 상습침수지역은 한 번 더 점검해 시민들이 안심할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 이어 “재난 대응의 최우선 원칙은 시민의 생명과 안전”이라며 “호우 특보 시에는 현장 대응체계를 즉시 가동하고, 침수 취약지역에 대한 선제적 대응으로 피해 재발을 막는 데 모든 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

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