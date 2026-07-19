삼성 ‘브랜드 가치’ 글로벌 빅테크 8위 [뉴스 투데이]

삼성전자가 올해 세계 거대기술기업(빅테크) 가치 평가에서 8위에 올랐다. 10위 안에 들어간 한국 기업은 삼성전자가 유일했다.



19일 재계에 따르면 영국의 글로벌 브랜드 평가 전문 컨설팅업체 ‘브랜드 파이낸스’가 최근 발표한 ‘2026년 톱 100 테크 브랜드’에서 삼성전자의 브랜드 가치는 세계 8위로 평가됐다. 금액으로 환산한 삼성전자 브랜드 가치는 974억1500만달러(약 144조1000억원)로, 지난해(894억2700만달러)보다 8.9% 증가했다. 다만 순위는 지난해 7위에서 한 계단 내려갔다. 지난해 8위였던 미국 엔비디아가 3계단 높은 5위로 오르면서다. 엔비디아의 브랜드 가치는 인공지능(AI) 산업의 급격한 팽창에 힘입어 878억7100만달러에서 1843억2200만달러로 2.1배 뛰었다.

사진=뉴시스

전체 1위는 6076억4200만달러의 가치를 기록한 미국 애플이었다. 2∼4위는 마이크로소프트과 구글, 아마존이 각각 차지했다. 상위 10위 기업 중 8곳이 미국 기업이었다.



삼성전자에 이어 국내 기술 기업 중 두 번째로 높은 가치를 인정받은 기업은 SK하이닉스였다. 지난해보다 한 계단 오른 28위였다. 이어 LG가 44위였고, 한국 기업으로 분류된 쿠팡이 49위에 올랐다. 순위가 5계단 오른 네이버(95위)도 100위 안에 포함됐다. 이들 5개 한국 기업은 2년 연속 상위 100위 브랜드에 포함됐다.



국적별로 100대 브랜드 가치 기업의 보유 순위를 매긴 결과, 미국이 46곳으로 1위를 차지했다. 이어 중국(25곳)과 일본(9곳), 한국, 인도(4곳), 독일·네덜란드·캐나다(각 2곳) 등의 순이었다.



이번 순위 평가에선 중국 기업의 약진이 두드러졌다. 짧은 동영상(쇼츠) 플랫폼으로 유명한 틱톡의 브랜드 가치가 1535억달러로 전년 대비 45% 넘게 오르며 대폭 성장했고, 같은 기간 세계 1위 배터리 기업 중국 CATL은 가치가 53% 급성장하며 18위로 4계단 뛰어올랐다. 이들 기업의 선전에 힘입어 전체 상위 100대 기업 중 중국 브랜드 가치가 차지하는 비중은 전년 대비 1.2%포인트 증가한 12.6%를 기록했다.

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