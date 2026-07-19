인천 쿠팡물류센터 27시간 만에 주불 꺾여

인천 서해구 쿠팡 물류센터 대형 화재는 발생 27시간 만에 주불의 기세가 꺾였지만, 완진까지는 장시간이 걸릴 전망이다. 당국은 국가소방동원령까지 발령하고 지상과 공중을 연계한 입체적인 특수 진화작전에 나서며 총력 대응했다. 하지만 초대형 물류센터 내 가연성 물품을 고밀도로 쌓아두는 구조적 문제 때문에 화마는 쉽사리 잡히지 않았다.

치솟는 검은 연기… 소방당국, 화재 진압 ‘안간힘’ 19일 인천 서해구 쿠팡 32물류센터에서 소방당국이 고가사다리차와 특수장비 등을 투입해 화재를 진압하고 있다. 18일 오전 6시54분 8층짜리 건물 6층에서 시작된 불은 소방당국이 인근 8개 시·도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 발령했음에도 다량의 가연성 물질이 대량 적재돼 있는 탓에 쉽게 꺼지지 않고 있다. 인천=뉴스1

전재인 인천서부소방서 119재난대응과장은 19일 오전 현장 브리핑에서 “오늘 새벽 3시14분부터 대용량 포방사시스템을 가동한 뒤 거센 주불의 기세를 상당 부분 잡아가고 있다”고 설명했다. 이 시스템은 호수나 하천, 바닷물 등을 끌어다가 최대 110m 거리까지 쏟아내는 일종의 물대포이다. 이어 “공중에서는 소방헬기를 동원해 7층으로 연소 확대된 부분에 집중 방수 중”이라고 덧붙였다.



쿠팡 물류센터 화재는 전날 오전 6시54분 석남동 연면적 29만9000㎡ 규모의 지상 8층짜리 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작됐고, 건물 외벽을 타고 7층으로 번졌다. 당국은 화재 발생 2시간21분 만인 오전 9시15분 대응 1단계를 발령했고, 낮 12시25분 대응 2단계로 상향했다.



소방청은 같은 날 오후 3시15분 국가소방동원령을 발령해 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시·도에서 지원한 장비와 인력을 대거 투입했다. 고가사다리차와 물탱크차뿐 아니라 무인 소방로봇 등 특수장비를 배치했지만, 1개 층이 축구장 5개에 달하는 너무 넓은 면적으로 애를 먹었다.

19일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압을 하고 있다. 뉴스1

전 과장은 “물류센터는 3단 선반(랙) 구조의 대형 창고로 가연물이 다량 적재돼 있다”며 “고온의 농연으로 내부 시야 확보와 대원 진입에 어려움이 극심하다”고 말했다. 이곳 6층은 8m 안팎의 선반이 설치돼 생활용품을 비롯한 여러 상품이 쌓여 있다고 한다. 통로 폭도 1.3m 정도에 불과한 것으로 알려졌다.



초기 물류센터 관계자 등 121명이 자력으로 대피하며 민간인 인명피해는 없었다. 다만 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌고, 다른 40대 소방관도 탈진 증상을 보여 치료를 받았다.



최초 발화 장소가 6층으로 좁혀졌지만 정확한 원인은 불을 완전히 끈 뒤 국립과학수사연구원 등과의 합동감식으로 밝혀질 예정이다. 자동화 설비 운행 기록, 전기 배선, 스프링클러와 화재경보기 작동 여부 등도 별도 확인할 것으로 예상된다.

19일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 소방당국이 전날 발생한 화재를 진압하고 있다. 뉴시스

쿠팡은 긴급 구호 지원에 나섰다. 쿠팡풀필먼트서비스는 18일 정종철 대표 명의로 낸 입장문에서 “소방관 안전을 최우선으로 현장에서 진행되고 있는 활동을 적극 지원하는 것은 물론 관계 당국의 조사에도 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

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