의대 지역인재 효과?… 초등생 ‘脫지방’ ↓

지방을 떠나는 초등학생 수가 4년 전과 비교해 5분의 1 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 의대·치대·한의대·약대 지역인재 선발 확대와 지역의사제 도입 등이 맞물리면서 지방에 머무는 학생이 늘어난 것 아니냐는 해석이 나온다.



19일 종로학원이 전국 6280개 초등학교의 전출입 자료를 분석한 결과 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 지방권 초등학생 순유출 인원은 2021년 2065명에서 지난해 466명으로 줄었다. 4년 새 1599명, 77% 감소한 것이다. ‘순유출’은 지방권 초등학교에서 다른 지역으로 떠난 학생 수에서 지방권으로 전입한 학생 수를 뺀 값이다.

지방권에서는 2018년부터 전입한 초등학생보다 전출한 학생이 더 많아졌다. 이후 지난해까지 8년 연속 순유출이 이어졌다. 다만 지방을 떠나는 학생의 규모는 최근 빠르게 줄고 있다. 순유출 인원은 2021년 2065명에서 2023년 1964명으로 소폭 감소한 뒤 지난해 466명까지 크게 줄었다. 지방권 학생의 유출 경향은 지속되고 있지만 그 규모가 눈에 띄게 축소된 셈이다.



지방 초등학생 순유출 감소는 지방 내 교육 선호 지역으로의 이동, 지방대 의약학계열 지역인재 의무선발 확대 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 2023학년도부터 충청과 호남, 대구·경북, 부·울·경의 의대·치대·한의대·약대는 모집인원의 40% 이상을 지역인재로 선발해야 한다.



종로학원은 “지역의사제, 의치한약 지역인재전형 선발 확대와 맞물려 충청권에서는 3년 연속 순유입이 발생하고 있다”며 “명확한 원인으로 단정하긴 어렵지만 의대 지역인재 선발 확대 시점과 일치하는 상황”이라고 했다.

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