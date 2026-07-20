[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 20일 (월요일) 69년생, 탄력에 상관없이 지금의 상태를 유지하라

96년생: 일에 자신감을 가지는 것이 중요하다. 84년생: 금전융통은 최씨 유씨 안씨에 부탁하세요. 72년생: 통신판매상품은 잘 가려서 구입하자. 60년생: 동산거래는 덕이 없고 부동산거래는 덕이 온다. 48년생: 계획대로 진행되지 않더라도 일시적인 현상이다. 36년생: 후원자가 되고 싶다면 그냥 지켜보자.

97년생: 내면과 내실을 다지면 장래에 성취감을 느낄 수 있다. 85년생: 자연스러운 변화는 자신에게 득이다. 73년생: 금전문제는 동북방에서 기쁨 소식이 온다. 61년생: 사업자는 매출이 상승하는 운이다. 49년생: 상가 건물매매는 동남방으로 추진하세요. 37년생: 일이 많으면 남에게 맡겨라.

98년생: 동료가 편법을 권유하니 흔들릴지 마라. 86년생: 정확하게 파악한 후에 말문을 열자. 74년생: 싼 물품도 때로는 쓸모가 있는 법. 62년생: 재정문제는 동북방으로 진출하면 해결하는 운이다. 50년생: 토지 땅 대지매매운이 있고 상가 아파트는 매매가 약함. 38년생: 내가 궁금하면 남도 궁금하기 마련이다.

99년생: 상사 때문에 상심하는 시기다. 87년생: 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 75년생: 오늘은 오전에는 불리해도 오후에 좋아지는 일진. 63년생: 금전문제는 김씨 허씨 조씨가 해결에 도움이 된다. 51년생: 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하시요. 39년생: 사소한 문제로 시비가 엇갈려 마음이 불편해진다

00년생: 금전문제는 훗날에 해결된다. 88년생: 괜한 구설에 오르내리기 쉽다. 76년생: 부지런한 사람은 한가지라도 더 얻는다. 64년생: 금전융통은 서북방으로 추진하세요. 52년생: 집을 기점으로 멀리 있는 부동산은 매매가 좋다. 40년생: 의미심장한 표현도 상대방이 알지 못하면 소용없다. 28년생: 불만이 있어도 표현하지 마라.

01년생: 주변의 협조로 좋은 결과를 가져온다. 89년생: 첫인상이 좋은 이성에 접해보자. 77년생: 감정표현은 있는 그대로의 모습을 전하는 것이다. 65년생: 점포매매는 남서방으로 추진하세요. 53년생: 금전문제는 동남으로 진출하면 단서가 잡힌다. 41년생: 서운한 마음은 표출해야지 속에 두면 병만 생긴다. 29년생: 열심히 했으나 별 반응이 없다.

02년생: 항상 하던 일이 수익은 보장된다. 90년생: 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 78년생: 복잡한 일에 노출되어 있다면 조언을 구하라. 66년생: 상가매매은 어렵고 토지 땅매매는 가능하다. 54년생: 재정문제는 멀리서 희소식이 날아온다. 42년생: 소중한 것이 있으면 주머니 속에 고이 간직하라. 30년생: 있는 그대로만을 이야기하라.

03년생: 다툼을 피하고 구설수도 피하자. 91년생: 가슴에 단비가 내리는 운세다. 79년생: 의욕만 앞세우다가는 밥그릇 엎지른다. 67년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 55년생: 금전융통에 고심이 있으면 윗사람 동료에 부탁하세요. 43년생: 남의 일에 간섭하면 좋은 일을 하고도 멀어진다. 31년생: 상반된 입장을 보여서 입장이 난감

04년생: 부주의해서 손재가 발생된다. 92년생: 서남방에서 좋은 이성을 만난다. 80년생: 사고방식이 다르다고 맞추려들면 시끄럽다. 68년생: 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요. 56년생: 재정문제는 서북방으로 진출하여라. 44년생: 모이지 않고 흩어지니 다독거려야 편하다. 32년생: 병주고 약주는 사람은 정리하라.

05년생: 남북방의 상가집은 되도록 상가하라. 93년생: 탄탄대로가 반대의 기운이 감돈다. 81년생: 금전문제는 이씨 박씨 윤씨의 도움이 있다. 69년생: 탄력에 상관없이 지금의 상태를 유지하라. 57년생: 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 45년생: 두 가지 이상의 것을 생각하지 말고 일하자. 33년생: 작심하고 나서지만 반발에 부딪힌다.

06년생: 가능한 일에만 전념해야 한다. 94년생: 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 82년생: 마술사의 손짓처럼 청중을 즐겁게 해라. 70년생: 점포매매는 서북방으로 추진하세요. 58년생: 금전문제는 오전에 약속하면 길하다. 46년생: 책임감이 강하면 덕을 쌓고 존경을 한 몸에 받는다. 34년생: 가족의 잔소리는 독약이 되기도 한다.

95년생: 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 83년생: 받을 사람이 많고 줄 것은 정해진 상태다. 71년생: 금전융통은남북방으로 추진하세요. 59년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 47년생: 인망을 얻고자 한다면 눈높이를 낮추어라. 35년생: 후손과 부동산관계을 의논할 시기다.

백운철학원

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