제주도, 문체부에 무사증 제도 개선 요청

제주 관광을 섬 안에 머무는 여행에서 전국과 연결되는 관문형 관광으로, 나아가 세계 관광 인재가 모이는 무대로 넓히려는 제주도의 구상이 정부에 전달됐다.

19일 제주도에 따르면 위성곤 지사는 전날 서귀포시내 한 식당에서 최휘영 문화체육관광부 장관과 오찬 간담회를 갖고, 관광·문화·체육 분야 8개 과제에 대한 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

위성곤 제주지사(왼쪽)가 18일 서귀포시내 한 식당에서 최휘영 문화체육관광부 장관과 오찬 간담회를 갖고 있다. 제주도 제공

관광 분야에서는 4개 과제를 건의했다.

‘글로벌 허브 제주 초광역 관광벨트’ 활성화를 위한 제주 무사증 제도 개선을 요청했다. 무사증으로 제주를 찾은 외국인 관광객이 육지부 다른 지역까지 함께 둘러볼 수 있게 되면 체류 기간과 소비가 늘어나는 만큼, 제주를 인바운드 관광의 관문으로 활용하자는 취지다.

조성 50년을 앞둔 중문관광단지에는 국제기구·중앙정부·제주도가 함께 참여하는 글로벌 관광 인재 양성 거점 ‘케이 글로벌 투어리즘 아카데미 밸리 인 제주’를 조성해, 관광 교육과 체험·공연 기능을 묶는 구상을 제시했다.

2027년 개장 20주년을 맞는 제주올레길에는 생태예술 작품과 지역 이야기를 더해 걷기여행을 체류형 콘텐츠로 키우는 ‘제주올레 글로벌 생태 예술 트레일’ 구축 방안을, 제주첨단과학기술단지에는 ‘글로벌 워케이션 허브센터’를 조성해 청년·창의 인재의 유입 기반을 넓히는 방안을 각각 설명하고 국비 지원을 건의했다.

문화·체육 분야에서는 △제주 콘텐츠 지식재산(IP) 육성 지원 △제주시 원도심 공공 공연예술연습장 추가 조성 △대중음악 공연환경 개선 지원사업 참여 여건 마련 △스포츠윤리센터 제주지역사무소 유치 등 4개 과제를 건의했다.

지역 창작자와 예술인이 제주에서 활동을 이어갈 수 있는 기반을 다지는 데 초점을 맞췄다.

위 지사는 이날 간담회에서 관광 인력 양성 체계를 제주에 구축하는 구상을 제시했다.

위 지사는 “중문관광단지 안에 학교를 세워 학생들이 오전에는 호텔에서 일하고 오후에는 수업을 받는 구조를 만들면 호텔은 필요한 인력을 확보하고 학생은 일하면서 배울 수 있다”고 말했다. 이어 “‘흑백요리사’ 같은 케이(K)-푸드 콘텐츠를 학교 커리큘럼으로 옮기면 인력 양성과 관광 콘텐츠를 함께 가져갈 수 있다”고 밝혔다.

체육시설을 관광·문화시설로 전환하는 방안도 함께 내놨다. 위 지사는 “3000~5000석은 케이(K)-팝 팬미팅에 가장 맞는 규모”라며 준공단계인 서귀포 복합체육시설의 아레나 겸용 활용 방안을 제시했다. 서귀포 월드컵경기장에 대해서도 “스카이워크와 번지점프, 미디어아트를 접목해 운동장이 아니라 관광지이자 문화시설로 활용하겠다”며 “음식과 케이(K)-팝, 스포츠 이벤트를 하나로 묶어 관광 자원으로 만들겠다”고 강조했다.

항공기 좌석난 해결을 위한 국토교통부와의 협력을 요청하고, 15년째 지방비로 운영해온 전지훈련팀 재활 프로그램을 토대로 스포츠 재활산업 거점을 제주에 구축할 필요성을 역설했다.

최 장관은 외국인 관광객 증가에 대응할 수용 능력과 인력 양성의 지역 거점이 필요하다는 점을 강조했다.

최 장관은 “정부는 2030년 관광객 목표인 3000만명을 2년 앞당겨 4000만명까지 높일 수 있다고 보며, 이를 위해서는 수용 능력이 있어야 한다”라며 “한곳에 모여 훈련받고 서비스를 배운 사람들이 자기 지역으로 돌아가 손님 받을 준비를 하는 거점이 필요한데, 그 자리가 바로 제주도라고 본다”라고 밝혔다.

위 지사가 음식과 케이(K)-팝, 스포츠 이벤트를 묶어 관광자원으로 만들겠다는 구상을 밝히자 최 장관은 “서귀포경기장을 미래형 시설로 탈바꿈하는 프로젝트와 서귀포 복합체육시설을 빙상·아레나 복합시설로 진화시키는 프로젝트, 두 가지를 제주도와 협의하겠다”고 말했다.

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