한동훈-민주 '보완수사권 토론' 결국 불발…대체 토론자도 없었다

무소속 한동훈 의원과 더불어민주당 간 ‘보완수사권 폐지’를 둘러싼 방송 토론이 결국 무산됐다.

한 의원은 19일 페이스북에 “토론 주관사인 JTBC로부터 ‘보완수사 금지’와 관련해 민주당 의원들의 출연을 타진했지만 응하겠다는 사람이 없었고, 제 단독 출연도 회사 사정상 어렵다는 연락을 받았다”고 밝혔다.

무소속 한동훈 의원(왼쪽)과 더불어민주당 이건태 의원. 뉴시스·뉴스1

앞서 한 의원은 더불어민주당 이건태 의원과 오는 22일 보완수사권 폐지를 주제로 방송 토론을 진행하기로 했으나, 성사 하루 만에 취소됐다.

검사 선배인 이 의원은 한 의원에게 “검사 20년 경력과 이재명 대통령 대장동 사건 변호인으로서 정치 검찰의 실상을 직접 겪은 제가 토론하자”고 제안했고, 한 의원이 이를 수용하면서 토론이 추진됐다.

그러나 이 의원은 “지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다”며 “이번 토론은 진행하지 않겠다”며 입장을 선회했다. 그는 “토론에 응했던 이유는 한동훈이 윤석열과 함께 정치 검찰을 앞세워 조작 기소를 주도한 책임자라고 판단했기 때문”이라며 “그 책임을 국민 앞에서 분명히 묻고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “당원 동지들의 많은 의견과 조언을 무겁게 받아들인다. 당원 동지들의 뜻이 곧 우리 모두의 뜻”이라고 덧붙였다. 다음 달 민주당 전당대회에서 최고위원 선거에 도전하는 이 의원이 당내 반대 여론을 의식해 토론 참여를 철회한 것으로 보인다.

이에 한 의원은 “이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다”며 비판에 나섰다. 그는 “토론에서 일방적으로 밀릴 것 같으니 민주당 정치인들과 일부 지지자들이 도망치라고 압박을 가했다고 들었다”며 “공당은 쪽팔리면 끝이다. 민주당은 끝”이라고 직격했다.

한 의원은 또 “민주당이 보완수사금지를 철회하고 잘못을 인정하지 않는 한, 제 토론 제의는 유효하다”라며 “저는 예정대로 링 위에서 기다릴테니, 민주당 나머지 160명의 의원들 중 누구든 올라와서 국민 앞에서 토론하자”고 제안했다. 하지만 이 의원의 불참 이후 토론에 나서겠다고 응한 민주당 의원은 나타나지 않았고, 토론은 불발됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지