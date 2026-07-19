‘르망 24시’ 완주 제네시스, 특별전 연다…GV60 마그마 시승도

세계 최고 권위 내구 레이스인 ‘르망 24시’ 하이퍼카 클래스에서 한국 브랜드 최초로 완주에 성공한 제네시스가 특별전을 연다.

제네시스는 다음달 17일까지 제네시스 스튜디오 하남에서 ‘제네시스 마그마 X 제네시스 마그마 레이싱(GMR)’ 특별전을 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 전시는 ‘제네시스 마그마 레이싱 존’과 ‘제네시스 마그마 존’으로 구성됐다. 브랜드 정체성을 담은 다양한 전시 및 체험 콘텐츠를 선보이고 고객들에게 제네시스만의 럭셔리 고성능 브랜드 경험을 선사하겠다는 계획이다.

제네시스 마그마 레이싱 존은 ‘GMR-001 하이퍼카’ 디자인 모델 전시를 중심으로 제네시스의 디자인 철학과 모터스포츠 도전을 살펴볼 수 있도록 조성된다. GMR-001 하이퍼카 디자인 모델은 GMR 팀의 세계 내구 레이스(WEC) 경주용 차량을 실제 크기로 구현한 모델이다.

‘제네시스 마그마 X GMR’ 특별전에 전시된 ‘GMR-001 하이퍼카’ 디자인 모델. 제네시스 제공

이와 함께 전시는 하이퍼카 시뮬레이션 레이싱을 체험하는 ‘GMR-001 시뮬레이터’, 내구 레이스와 GMR 팀을 소개하는 ‘WEC 및 GMR 소개 섹션’, WEC 주요 경기 장면을 보며 팀 라디오를 들어보는 ‘GMR 피트 월’ 등으로 모터스포츠의 강렬함과 역동성을 느낄 수 있도록 구성됐다.

제네시스 마그마 존에는 제네시스의 첫 럭셔리 고성능 모델 GV60 마그마가 전시된다. 올해 1월 출시된 GV60 마그마는 역대 제네시스 전동화 모델 중 가장 강력한 동력 성능을 갖추고 다양한 마그마 특화 사양이 적용돼 운전자에게 차별화된 주행 경험을 제공한다고 제네시스는 설명했다.

특별전 기간 고객들이 차량의 고성능 주행 기술력과 상품성을 직접 체험해 볼 수 있도록 남한산성 등 인근 지역 명소가 포함된 GV60 마그마 특화 시승 프로그램도 운영된다. 시승 프로그램은 만 26세 이상 고객을 대상으로 진행되며, 제네시스 공식 홈페이지 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.

이외에도 제네시스 마그마 존은 GV80 쿠페·엑스 그란 레이서·엑스 그란 쿠페 콘셉트 등 1:8 스케일 모델 전시, 마그마의 철학과 기술력을 소개하는 ‘북 오브 마그마 월’, 마그마의 스토리를 담은 고객 휴식 공간 ‘마그마 라운지’ 등으로 조성됐다.

제네시스는 앞으로도 고성능 모델의 기술력을 바탕으로 모터스포츠 등 다양한 분야에서 더 많은 글로벌 고객들과 소통하고 럭셔리 고성능 브랜드로서 입지를 강화해 나간다는 계획이다.

독일 뉘르부르크링 제네시스 GV60 마그마 트랙 택시. 제네시스 제공

한편 제네시스는 2024년부터 독일 뉘르부르크링에서 G70 차량으로 운영 중인 ‘제네시스 트랙 택시 노르트슐라이페’ 프로그램에 GV60 마그마 차량을 신규 투입한다.

이번에 투입되는 GV60 마그마는 제네시스 마그마 레이싱 팀의 르망 24시 스페셜 리버리에서 영감을 받은 외관 디자인이 적용됐으며, 차량 상단에 한글로 ‘마그마’가 새겨져 있어 한국적 정서를 반영한 브랜드 정체성을 강조한다.

제네시스는 고객들이 뉘르부르크링 트랙 체험을 통해 GV60 마그마의 우수한 성능과 내구성을 직접 확인하고 브랜드의 기술력과 주행 철학을 경험해볼 수 있을 것 기대하고 있다.

이시혁 제네시스사업본부장(전무)은 “앞으로도 모터스포츠를 통해 브랜드의 도전 정신을 선보이고, 고객들이 제네시스만의 차별화된 주행 경험과 브랜드 철학을 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 마련하는 등 전 세계 고객들과 더욱 깊이 소통해 나가겠다”고 말했다.

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