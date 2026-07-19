인천 쿠팡물류센터 불 24시간 넘게 이어져…가연물 타며 내부 진입조차 어려워

인천 쿠팡물류센터에서 난 불이 하루 넘도록 이어지고 있다. 소방 당국은 국가소방동원령까지 발령했지만 건물 내부에 대량 쌓인 잘 타는 물건들이 화마를 급속하게 확산시켰으며, 검은 연기가 가득 차 진입조차 어려워 진화에 애를 먹고 있다.

19일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압을 하고 있다. 전날 오전 6시 54분쯤 발생한 화재는 24시간을 넘긴 이날 오전까지 꺼지지 않고 있다. 뉴스1

19일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 6시54분쯤 인천시 서해구 석남동 연면적 29만9000㎡ 규모의 지상 8층짜리 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다. 6층에서 시작된 불은 건물 외벽을 타고 7층까지 번졌다.

당국은 화재 발생 2시간 21분 만인 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령했고, 낮 12시 25분 대응 2단계로 상향했다. 대응 2단계는 인접한 5∼6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.

이후 소방청은 물류센터 화재에 총력으로 대응하고자 오후 3시 15분 전국 단위 대응인 국가소방동원령을 발령했다. 이에 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 지원한 고가사다리차와 무인 소방 로봇 등 장비·인력이 대거 투입됐다.

당시 주변에는 매캐한 냄새가 진동했고 내부에서는 폭발음이 잇따라 들렸다. 당국은 건축 구조물 전문가 의견을 반영해 무리한 내부 진입보다는 건물 측면의 램프 구역을 활용한 진화 작업을 집중적으로 펼쳤다. 화재 초기 물류센터 관계자 등 121명이 자력으로 대피했다.

진화에 어려움을 겪는 이유는 축구장 5개 넓이에 달하는 대형 창고 내 3단 선반에 적재된 생활용품 등 많은 가연물이 타면서 짙은 연기가 찼기 때문이다. 또 일반 건물보다 층고가 높아 진화 범위가 매우 넓고 시야 확보도 쉽지 않은 것으로 전해졌다.

전날 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 고압산소 치료를 받았다. 오후 10시 20분 화재 현장에서 안전관리 등 활동을 하던 40대 소방관이 탈진 증상을 보여 치료를 받은 뒤 퇴원한 것으로 파악됐다.

전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 현장 브리핑에서 “내부에 연기와 고열이 계속돼 시야 확보가 어려워 소방대원들의 진입이 쉽지 않다”며 “여러 곳에 연소 확대 저지선을 구축하고 굴삭기와 지게차를 동원해 장애물을 제거하는 등 확산을 막고 있다”고 말했다.

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