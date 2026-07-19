구혜선, 매일 한 갑씩 담배… ‘완전 골초인 듯’ 목격담 올라와

배우이자 영화감독으로 활동 중인 구혜선이 작품 속 흡연 장면을 보다 자연스럽게 표현하기 위해 장기간 실제 흡연을 연습했던 경험을 털어놨다.

배우이자 영화감독으로 활동 중인 구혜선이 작품 속 흡연 장면을 보다 자연스럽게 표현하기 위해 장기간 실제 흡연을 연습했던 경험을 털어놨다. MBN Entertainment

구혜선은 18일 방송된 MBN 토크쇼 ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연해 자신이 연출과 주연을 맡았던 장편 영화 촬영 당시의 일화를 공개했다.

이날 그는 과거 작품에서 “담배 장면 때문에 고생한 적 있다더라”는 질문을 듣고 “제가 한 번 초반에 데뷔했던 장편 영화에서 담배를 피우는 연기를 한 적 있다”고 입을 열었다. 이어 “저는 모르니까 연기 뿜고 이러면 다라고 생각했는데 보시는 분들은 담배를 피우는 게 아니라더라”고 말했다.

이에 그는 사실적인 연기를 보여주기 위해 직접 흡연을 익히기로 결심했고, 약 10개월 동안 매일 담배 한 갑을 피우며 연습했다고 밝혔다. 그는 매일매일 한 갑씩 담배를 피우며 노력했다고.

구혜선은 당시가 코로나19가 확산하던 시기였다고 설명했다. 대면으로 배우기 어려운 상황이었던 만큼 대학 학생들과 화상 채팅을 연결한 상태에서 흡연하는 방법을 익혔고, 이후 학생들이 혼자 흡연실을 찾아가는 연습을 제안해 구혜선은 혼자 흡연실을 방문하는 등 실제 흡연자의 행동을 몸에 익히려 노력했다고 전했다.

그는 이러한 과정을 거친 뒤 예상치 못한 반응도 접했다고 말했다. 대학생들이 사용하는 익명 커뮤니티 애플리케이션 ‘에브리타임’에 구혜선을 두고 ‘완전 골초인 듯’이라며 흡연을 즐기는 사람이라는 내용의 목격담이 올라오기도 했다고. 그는 이를 보며 연기가 실제처럼 보일 정도로 준비가 됐다고 판단했다고 밝혔다.

그는 현실감 있는 장면을 완성하기 위해 실제 생활에서도 흡연자의 모습을 재현하려 했던 과정을 소개하며 당시의 경험을 유쾌하게 돌아봤다.

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