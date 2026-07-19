“파자마엔 감성 드로잉, 성수엔 레깅스”…유통업계, 고객 접점 확대

유통업계가 작가 협업과 오프라인 매장 확대, 스포츠 마케팅을 앞세워 고객 접점을 넓히고 있다. 파자마에 일러스트를 입힌 협업 상품부터 외국인 관광객이 몰리는 성수동 매장, 프로야구 올스타전과 연계한 헬스케어 제품까지 소비자 눈길을 끌기 위한 움직임이 이어지고 있다.

바디프랜드 제공

19일 업계에 따르면 이랜드월드가 전개하는 이너웨어 브랜드 에블린은 글로벌 아트 컴퍼니 AXOO Corp 소속 일러스트레이터 수수진과 협업한 컬렉션을 출시했다.

이번 컬렉션은 에블린의 홈웨어에 수수진 작가의 드로잉을 더해 ‘일상을 사랑으로 채운다(LOVE COVERS ALL)’는 메시지를 담았다. 홈웨어와 라운지웨어, 이너웨어 등으로 구성됐다.

대표 제품인 커플 셋업 파자마에는 수수진 작가 특유의 드로잉 기법으로 완성한 스트라이프 패턴을 적용했다. 레이온 텐셀 소재를 사용해 착용감을 높이고 포켓 라벨과 하트 모양으로 포인트를 줬다. 여성과 남성이 함께 입을 수 있는 데일리 홈웨어로 제작했다.

라운드카라 반팔 파자마는 카라와 밑단에 레이스와 프릴 장식을 적용했다. 나시 파자마와 나시 원피스를 비롯해 가디건, 브라탑, 라운지 팬츠·쇼츠, 노와이어 브라렛, 박서브리프와 치키 팬티도 선보인다.

젝시믹스는 서울 성동구 ‘무신사 메가스토어 성수’ 4층 무신사 스포츠 존에 신규 매장을 열었다. 시그니처 제품인 블랙라벨 레깅스와 러닝 특화 라인 ‘RX’ 등을 판매한다.

무신사 메가스토어 성수는 지하 1층부터 지상 4층까지 약 2000평 규모로 조성된 패션·뷰티 복합 매장이다. 패션과 뷰티, 스포츠, 식음료 등 약 1000개 브랜드의 상품을 취급한다.

젝시믹스에 따르면 최근 이 매장 전체 구매 고객 가운데 외국인 비중은 약 3분의 2에 이른다. 젝시믹스는 이번 입점을 통해 국내 소비자는 물론 K패션에 관심이 높은 해외 관광객과의 접점을 확대할 계획이다.

이달 31일까지 일부 제품을 최대 30% 할인한다. 구매 금액에 따라 ‘RX 로고 메쉬 헤드밴드’와 ‘서포트핏 무릎보호대’ 등도 증정한다.

바디프랜드는 지난 11일 서울 잠실야구장에서 열린 ‘2026 KBO 올스타전’에서 미스터 올스타로 선정된 한화 이글스 허인서 선수에게 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’을 부상으로 증정했다.

허인서는 나눔 올스타 소속으로 출전해 5타수 4안타 1타점 1득점을 기록했다. 나눔 올스타의 10대 2 승리를 이끌며 생애 처음 출전한 KBO 올스타전에서 MVP인 미스터 올스타에 올랐다.

733은 AI와 로보틱스, 디지털 헬스케어 기술을 결합한 바디프랜드의 플래그십 제품이다. 팔과 어깨, 다리, 발목, 고관절 등을 움직이는 ‘전신 자유 운동 기술’을 적용했다. 어깨 유연성 관리와 팔다리 운동, 전신 스트레칭, 족저근막 스트레칭 등 여러 프로그램도 탑재했다.

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