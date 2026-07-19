“맥주에 경회루, 국물요리는 3분”…유통가, ‘취향 한 끗’ 경쟁

유통업계가 익숙한 제품에 문화 콘텐츠와 체험 요소를 더하고 건강·편의성을 높인 신제품을 잇달아 내놓고 있다. 편의점 맥주에는 경복궁 경회루와 남한산성을 새기고, 야구장에는 고객 참여형 체험 공간을 마련했다. 당 함량을 낮춘 그래놀라와 물만 부어 끓이는 국물 간편식도 등장했다.

BGF리테일 제공

19일 업계에 따르면 CU는 국가유산진흥원, 세븐브로이와 손잡고 수제맥주를 활용한 ‘국가유산 방문 캠페인’ 홍보에 나섰다.

국가유산 방문 캠페인은 우리 국가유산의 가치와 매력을 국내외에 알리기 위해 국가유산진흥원이 2020년부터 추진해 온 사업이다.

CU는 세븐브로이 수제맥주 ‘대표’ ‘한강’ ‘강서’의 패키지에 국가유산을 담았다. ‘대표’에는 경복궁 경회루, ‘한강’에는 남한산성, ‘강서’에는 철원 고석정을 각각 그려 넣었다. 리뉴얼 제품은 지난 10일부터 판매하고 있다.

제품 하단에는 국가유산 방문 캠페인 홈페이지로 연결되는 QR코드를 넣었다. 소비자는 제품에 담긴 국가유산과 관련 관광 정보를 확인할 수 있다.

CU는 오는 9월까지 해당 제품을 4캔 1만원에 판매한다. 고석정점과 삼청점, 명동역점, 홍대상상점, 신제주점 등 5곳에는 미니 팝업스토어를 마련하고 구매 고객에게 맥주 모양 키링을 증정한다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 지난 9일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 홈경기에 맞춰 ‘교촌1991 브랜드데이’를 진행했다.

이날 행사에서는 가맹점주 대상 사연 공모를 통해 선정된 교촌치킨 연남점 장호영 점주와 김태우 점장이 각각 시구와 시타에 나섰다. 김 점장은 배달 아르바이트생으로 일을 시작해 9년 동안 장 점주와 함께 매장을 운영해 왔다.

사직구장 중앙광장에는 공의 구속을 측정하는 피칭존과 떨어지는 공을 잡는 외야존, 교촌치킨과 롯데 자이언츠 마스코트를 활용한 트릭아트 포토존을 마련했다.

교촌은 창립 35주년을 맞아 피칭존에서 측정한 구속의 끝자리가 3이나 5인 참가자에게 한정판 굿즈 ‘교촌X자이언츠 짝짝이’를 증정했다. 부산 지역 교촌치킨 매장에서는 롯데 자이언츠 협업 디자인을 적용한 전용 쇼핑백도 제공했다.

식품업계는 건강과 조리 편의성을 앞세운 제품군을 확대하고 있다.

오리온은 식사 대용식 브랜드 마켓오네이처의 신제품 ‘오!그래놀라 저당 카카오’를 출시했다.

신제품은 난소화성말토덱스트린을 함유한 기능성표시식품이다. 난소화성말토덱스트린은 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 원료다. 한 그릇 분량인 30g당 당 함량은 1g대다.

콘플레이크를 넣지 않고 국산 쌀과 통밀, 귀리 등 통곡물을 뭉친 그래놀라에 카카오를 더했다. 이번 신제품을 포함한 오!그래놀라 제품군은 총 9종으로 늘었다.

대상 청정원의 간편식 브랜드 호밍스는 ‘초간편 국물요리’ 신제품 4종을 내놨다. 곱창전골과 모듬순댓국, 냉이된장찌개, 오징어무국으로 구성됐다.

해동하지 않은 제품에 권장량의 물을 붓고 가열한 뒤 물이 끓기 시작하면 180초간 더 조리하면 완성된다. 고기와 채소, 해산물 등 원재료와 농축 소스를 한 팩에 담았다. 대상은 재료별 전처리 기술을 적용해 건더기 식감을 살리고, 메뉴마다 조리 시간이 달라지지 않도록 공정을 표준화했다고 설명했다.

이번 신제품 출시로 호밍스 초간편 국물요리는 기존 8종에서 12종으로 늘었다. 제품은 정원e샵과 청정원 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 컬리 등에서 순차적으로 판매한다. 오징어무국은 이마트에서 단독 판매한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지