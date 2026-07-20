유모·셰프·비서까지…미국 부자들 육아에 연 수억원 쓴다

미국 부유층 사이에서 유모 한 명을 두는 수준을 넘어 여러 명의 전문 인력을 꾸려 육아와 집안일을 맡기는 이른바 '팀 육아'가 확산하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면 미국 샌디에이고에 사는 두 아이 엄마 크리스틴 랜디스는 입주형 가사 도우미와 주말 유모, 개인 요리사 등을 두는 데 연간 25만달러(약 3억7200만원)를 쓴다. 핀테크 기업 CEO 출신인 그는 아이 발톱 손질이나 목욕은 물론 같은 책을 반복해서 읽어주거나 아이가 혼자 노는 모습을 지켜보는 일도 대부분 도우미에게 맡긴다.

미국 부유층 사이에서 유모 한 명을 두는 수준을 넘어 여러 명의 전문 인력을 꾸려 육아와 집안일을 맡기는 이른바 '팀 육아'가 확산하고 있다. 게티이미지뱅크

이처럼 육아를 세분화한 서비스가 빠르게 늘고 있다. 승마대회에 동행하는 전담 유모부터 이유식만 만드는 아기 전담 셰프, 어린이를 위한 스타일리스트, 배변훈련 전문가까지 등장했다. 기저귀를 쓰지 않는 가정을 위해 아기의 배변 신호를 살피는 유모를 찾거나 인기 장난감 라부부를 구하기 위해 유모가 사회관계망서비스(SNS)를 뒤지는 사례도 소개됐다.

비용도 적지 않다. 배변훈련 전문가는 수일간 집중 교육에 600~4500달러(약 90만~670만원)를 받고 자전거 개인교습은 회당 80~450달러(약 11만~67만원) 수준이다. 여름캠프 짐을 대신 꾸려주는 서비스는 시간당 125달러(약 18만원), 여행에 동행하는 육아 담당 유모는 연봉 12만~17만달러(약 1억7800만~2억5300만원)를 받는다. 학업과 생활지도를 함께 맡는 가정교사의 보수는 연 20만달러(약 2억9800만원)에 달하는 경우도 있다.

이처럼 거액을 들이는 이유는 시간을 확보하기 위해서다. 부모들은 반복되는 집안일과 행정 업무를 다른 사람에게 맡기는 대신 아이와 보내는 시간을 더 가치 있게 쓰겠다는 것이다. 인력업체 하우스홀드 스태핑의 올리비아 파운틴 운영이사는 "선물 포장이나 가방 정리 같은 작은 일들이 하루를 모두 빼앗아 간다"고 말했다.

반면 부모의 역할까지 외주화하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 랜디스는 아이가 유모에게 처음 "사랑해"라고 말했을 때 흔들렸지만 부모의 역할을 대신할 수 없다는 것이 그의 생각이다. 그는 하루를 함께 이야기하고 책을 읽어주는 시간만큼은 직접 챙긴다며 "업무는 맡길 수 있어도 모든 판단과 책임은 여전히 부모의 몫"이라고 말했다.

<뉴시스>

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