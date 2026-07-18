"펑·펑, 수십차례 폭발음"…13시간째 진화중 인천 쿠팡물류센터

18일 오전 발생한 인천시 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 주변에는 매캐한 연기 냄새가 진동했고 내부에서는 '펑' 하는 폭발음이 잇따라 들렸다.



이날 오전 6시 54분께 6층 쿠팡 물류센터에서 시작된 불은 13시간이 넘도록 좀처럼 꺼지지 않고 있다.

18일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 6층에서 화재가 발생해 연기가 피어오르고 있다.

건물 외벽을 타고 7층까지 번진 불길을 잡기 위해 소방대원들은 창문을 깨고 배연 작업을 이어갔다.



깨진 창문 사이로 뿜어져 나온 검은 연기는 2㎞가량 떨어진 곳에서도 선명하게 보일 정도로 하늘을 뒤덮었다.



물류센터 인근 한 카페 업주는 "오늘 오전부터 수십차례 폭발음이 들렸다"며 "냄새가 심해 창문을 닫고 영업하고 있다"고 말했다.



불이 난 건물은 연면적 29만9천㎡의 지상 8층 물류창고로, 화물차가 다니는 램프 구간과 연결된 구조다.



6∼7층에는 생활용품 등 가연물이 대량으로 쌓여 있으며, 최초 불이 시작된 6층에는 생활용품이 3단 선반에 적재된 것으로 파악됐다.



또 일반 건물보다 층고가 높아 진화 범위가 매우 넓고 시야 확보도 쉽지 않은 것으로 알려졌다.



물류센터 앞 왕복 6차선 도로는 차량 통행이 전면 통제됐다.

18일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 6층에서 화재가 발생해 연기가 피어오르고 있다.

SK석유화학삼거리부터 물류센터 앞 삼거리까지 이어지는 도로에는 펌프차와 고가사다리차 등 진화 장비가 빼곡히 들어섰다.



장시간 이어진 진화 작업에 일부 소방대원들은 잠시 건물 밖으로 나와 방화복 상의를 풀어 헤치고 물을 마신 뒤 다시 현장으로 발길을 옮겼다.



출입이 통제된 출입구 주변에서는 '쿠팡'이라고 적힌 초록색 조끼를 입은 직원들이 화재 상황을 지켜봤다. 이들은 '회사 방침' 등을 이유로 취재진 질문에는 답변하지 않았다.



센터 옆에는 축구장과 농구장 등이 있는 신석체육공원이 자리하고, 도로 건너편에는 자동차 유리 제조업체 등 공장이 밀집해 있으나, 현재까지 불이 주변 시설로 번지지는 않은 것으로 파악됐다.



소방 당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시 25분 대응 2단계로 경보령을 격상했다. 오후 3시 15분에는 국가소방동원령을 발령하고 소방관 등 인력 480명과 장비 169대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.



소방 당국은 건축 구조물 전문가 의견을 반영해 무리한 내부 진입보다는 건물 측면의 램프 구역을 활용한 진화 작업을 집중적으로 펼치고 있다.



전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 현장 브리핑에서 "내부에 짙은 연기와 고열이 계속돼 시야 확보가 어려워 소방대원들의 내부 진입이 쉽지 않은 상황"이라며 "건물 여러 곳에 연소 확대 저지선을 구축하고 굴삭기와 지게차를 동원해 장애물을 제거하는 등 화재 확산을 막는 데 총력을 기울이고 있다"고 말했다.

<연합>

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