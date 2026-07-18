인천 쿠팡물류센터 화재 진화 난항…생활용품 타면서 검은 연기 뒤덮여

인천 쿠팡물류센터에서 발생한 화재 진화가 난항을 겪고 있다. 센터 안에 적재된 생활용품들이 타면서 생긴 짙은 연기로 내부 진입이 어려운 상황이기 때문이다.

18일 인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시54분쯤 서해구 석남동에 위치한 8층 규모 쿠팡물류센터에 화재가 발생했다. 불길은 6층에서 시작했으나 현재는 건물 외벽을 타고 7층까지 번진 상황이다.

18일 오전 6시 54분께 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 일어난 불이 이날 오후까지 이어지며 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

소방당국은 화재 발생 2시간21분 만인 오전 9시15분 대응 1단계를 발령하고 낮 12시25분 대응 2단계를 발령했다. 오후 3시15분에는 소방청이 국가소방동원령을 발령했으나 불길은 아직 잡히지 않고 있다. 국가소방동원령은 대형 재난이 발생했을 때 해당 지역의 소방력(인력과 장비)만으로는 감당하기 어렵다고 판단하고 전국 소방력을 동원하는 명령이다.

현재까지 장비 142대와 소방관 등 386명의 인력이 투입됐으나 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 센터 내 3단 선반에 적재된 생활용품 등이 타면서 검은 연기가 건물 내외부에 가득 차있기 때문이다. 진화 과정에서 한 40대 소방관은 사다리차 운전 중 연기를 흡입하고 119구급대에 실려 병원으로 이송됐다.

소방당국 관계자는 “가연물(생활용품)로 인해 짙은 연기가 지속해서 발생해 내부 시야확보와 진입이 매우 어려운 상황”이라며 “완전 진압까지 장시간이 소요될 예정”이라고 전했다.

물류센터 근로자 등 121명은 화재 발생 후 자력으로 대피했다. 검은 연기가 흩어지자 서해구는 주민들에 외부활동을 자제해달라는 안내문자를 보냈다.

이재명 대통령은 화재 소식을 보고받고 “화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산하지 않도록 만전을 다하라”며 “무엇보다 현장 소방대원의 안전조치에 철저를 기해달라”고 지시했다.

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