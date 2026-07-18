김병기 측, 경찰에 수사 종결 촉구 의견서…경찰은 10개월째 결론 못 내

무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원에 대한 경찰 수사가 10개월 넘게 이어지고 있는 가운데 김 의원 측이 경찰의 신속한 수사 종결을 촉구하는 의견서를 낸 것으로 확인됐다. 경찰은 관련 수사가 막바지에 접어들었다면서도 송치와 구속 여부 등을 결정하지 못하고 있다.

무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원. 연합뉴스

18일 경찰에 따르면 김 의원 변호인단은 이달 초 서울경찰청 공공범죄수사대에 수사가 장기간 진행되면서 억측성 언론보도로 명예가 실추되고 있다며 불송치 결론을 내달라는 취지의 의견서를 제출했다. 김 의원을 고소한 의원실 전직 보좌관도 지난 5월 신속한 수사를 촉구하는 의견서를 제출한 것으로 전해졌다.

경찰은 김 의원을 둘러싼 차남 취업 청탁 의혹을 비롯해 공천 헌금 의혹, 차남 숭실대 편입 의혹, 쿠팡을 상대로 한 전직 보좌관 인사 관여 의혹 등 총 13가지 혐의를 수사하고 있다. 경찰은 차남 취업 청탁 의혹을 제외한 나머지 혐의의 경우 사실 확인을 마치고 법리검토 등 마무리 단계 수사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 관련 사건을 부분 송치하기 보다 일괄 송치할 계획이다.

박정보 서울경찰청장은 지난 13일 간담회에서 “최근 빗썸을 압수수색하는 등 관련 자료를 분석하면서 수사를 이어나가고 있다”며 “김 의원 신병 확보의 경우 최근까지도 추가로 확인하는 사항들이 있어 여러 가지를 검토해야 한다. 마무리 단계에 있다”고 말했다.

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